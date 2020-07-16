Верховный суд не признал жалобу на снятие Бабарико с выборов

Источник материала: KYKY

Верховный суд не принял жалобу на отказ зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, пишет портал naviny.by. Все из-за отсутствия подписи экс-банкира на документе.

Жалобу на снятие Бабарико с выборов в Верховный суд пошел подавать адвокат Максим Знак. Он рассказал в Facebook, что предоставил суду «нотариальную доверенность, в которой указано в том числе право обращения в Верховный суд и подписания всех жалоб, предусмотренных Избирательным кодексом, на мое имя». Но она, судя по всему, не признается Верховным судом.

Пресс-служба Верховного суда дала комментарий «СБ»:

«Решение Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов об отказе в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь может быть обжаловано в трехдневный срок со дня принятия решения в Верховном суде лицом, выдвинутым кандидатом в президенты Республики Беларусь (часть 5 статьи 68-1 Избирательного кодекса).

То есть право на обжалование в суде отказа в регистрации кандидатом в президенты предоставлено законом только лицу, которое выдвинуто кандидатом.

В Верховный суд в интересах Виктора Бабарико обратился адвокат Максим Знак. Однако жалоба, подписанная самим Виктором Бабарико, на отказ в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь в Верховный Суд не поступала. Равно как не поступало аналогичной жалобы от Валерия Цепкало».

Знак сообщил: «Очередь в КГБ уже занимают, завтра будет зафиксирована попытка подписать жалобу у Виктора Бабарико». Юрист добавил, что «в прошлый раз попытка подписать одностраничный документ об отсутствии расходов отняла больше недели». «Также дополненная жалоба будет завтра в любом случае подана повторно мной с обоснованием права на подачу по доверенности», – уточнил адвокат.