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Верховный суд не признал жалобу на снятие Бабарико с выборов
Источник материала: KYKY>
Верховный суд не принял жалобу на отказ зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты,
Жалобу на снятие Бабарико с выборов в Верховный суд пошел подавать адвокат Максим Знак. Он
Пресс-служба Верховного суда
«Решение Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов об отказе в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь может быть обжаловано в трехдневный срок со дня принятия решения в Верховном суде лицом, выдвинутым кандидатом в президенты Республики Беларусь (часть 5 статьи 68-1 Избирательного кодекса).
То есть право на обжалование в суде отказа в регистрации кандидатом в президенты предоставлено законом только лицу, которое выдвинуто кандидатом.
В Верховный суд в интересах Виктора Бабарико обратился адвокат Максим Знак. Однако жалоба, подписанная самим Виктором Бабарико, на отказ в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь в Верховный Суд не поступала. Равно как не поступало аналогичной жалобы от Валерия Цепкало».
Знак сообщил: «Очередь в КГБ уже занимают, завтра будет зафиксирована попытка подписать жалобу у Виктора Бабарико». Юрист добавил, что «в прошлый раз попытка подписать одностраничный документ об отсутствии расходов отняла больше недели». «Также дополненная жалоба будет завтра в любом случае подана повторно мной с обоснованием права на подачу по доверенности», – уточнил адвокат.
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