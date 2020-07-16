Минобразования Беларуси рассказало, как после армии можно без экзаменов поступить в ВУЗы и ССУЗы

Этим летом поступить без ЦТ и экзаменов могут только те юноши, которые прошли срочную военную службу или службу в резерве в 2020 и 2019 годах. Через год это будут 2020 и 2021 годы соответственно.





Университеты предлагают для таких абитуриентов 28 специальностей, а средние специальные учебные заведения – 25 специальностей.





здесь . С перечнем специальностей можно ознакомиться





Сообщается, что для зачисления в ССУЗ у абитуриента по предметам вступительных испытаний в документе об образовании должны быть отметки не ниже шести. Также им нужно будет предоставить рекомендации из воинских частей.





Что касается поступления в ВУЗы, то отслужившие в армии могут без ЦТ и экзаменов поступить в университеты на некоторые специальности на заочную форму обучения. Сообщается, что они могут претендовать на свободные места, которые остались после зачисления абитуриентов-заочников. По предметам вступительных испытаний в документе об образовании у таких абитуриентов также должны быть отметки не ниже шести. Кроме того, будет необходима рекомендация из воинской части.





Также согласно данному постановлению Минобразования льготы имеют олимпиадники, медалисты, выпускники-отличники ПТУ и ССУЗов.





здесь . Со списком специальностей и основаниями для льготного зачисления можно ознакомиться



