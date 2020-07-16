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Ремонт моста на Орловской – Победителей идёт с опережением графика. Когда завершат работы

16.07.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские строители вновь демонстрируют оперативность и слаженность. На этот раз на реконструкции путепровода на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонт моста на Орловской – Победителей идёт с опережением графика. Когда завершат работы

Работы идут с опережением графика. Напомним, капитальный ремонт моста начался 6 июля. Специалисты уже разобрали балки на двух из трех пролетов. Мостостроителям нужно заново возвести современную дорожную конструкцию. Работы ведутся круглосуточно. Сейчас устанавливают центральную опору.

Ремонт моста на Орловской – Победителей идёт с опережением графика. Когда завершат работы

Дмитрий Кравченко, главный инженер ОАО «Мостострой»:
Сегодня мы планируем демонтировать все балки, пролетные строения существующего моста. Два дня назад приступили к устройству опор уже нового моста. Здесь будет на одну опору больше и, соответственно, будет четыре пролета вместо трех, которые были раньше.

Ремонт моста на Орловской – Победителей идёт с опережением графика. Когда завершат работы

Полностью обновить конструкцию планируют через четыре месяца – к 7 ноября.

Люди в материале: Дмитрий Кравченко

 
 
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Новости Беларуси. Минские строители вновь демонстрируют оперативность и слаженность. На этот раз на реконструкции путепровода на пересечении проспекта...
 
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