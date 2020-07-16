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Белорусские КВНщики отказались лететь в Крым на съемки четвертьфинала. Посмотрите 3 их самые смешные шутки

16.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда «Дети Тьюринга» отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН. Об этом они сообщили на странице своей официальной группы Вконтакте.



Причину «Дети Тьюринга» не озвучили, они сослались на «определенные обстоятельства», о которых пообещали рассказать позже.

«Мы вынуждены вам сообщить, наши любимые болельщики, что в силу определенных обстоятельств команда не будет принимать участие в ¼ Высшей лиги КВН сезона 2020 года. Позже мы запишем видео, в котором все расскажем. Спасибо, что переживаете. Еще увидимся», — говорится в сообщении.

В 1/8 финала белорусская команда заняла первое место. Как пишет kp.by, съемки четвертьфинала должны состояться в Крыму.

Ранее Телеграф писал о шутке команды «Дети Тьюринга», которая приобрела необычайную популярность в Интернете. Во второй игре сезона Высшей лиги команда пошутила про интеграцию Беларуси и России. Говоря о недавних переговорах президентов двух стран, они отметили, что уже знают исход переговоров — «завтра мы проснемся в одной стране, в одной большой Беларуси».
 
 
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Команда «Дети Тьюринга» отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН. Об этом они сообщили на странице своей официальной группы Вконтакте.
 
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