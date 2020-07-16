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Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

16.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

Недавно глава государствапосетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Как пояснил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко, в 103-й бригаде в Витебске есть миротворческое подразделение. Здесь служат исключительно контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО "Партнерство ради мира". В остальном бригады идентичны.

"Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, - она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу", - отметил Александр Лукашенко.

Главе государства рассказали об истории формирования, предназначении и боевых возможностях миротворческой роты, продемонстрировали различные варианты ее экипировки, вооружение и военную технику.

Президент поинтересовался, есть ли в бригаде проблемы с набором военнослужащих на контракт. Как заверил Вадим Денисенко, желающих попасть на контракт в силы специальных операций много, поэтому здесь складывается большой конкурс.

Командующий ССО добавил, что белорусские миротворцы отличаются на всех военных конкурсах, занимая победные и призовые места. Например, в прошлом году военнослужащие 103-й бригады взяли серебро на престижном состязании в Уэльсе. Тогда за победу боролись около 140 команд из разных стран. В 2018 году витебские миротворцы стали лучшими на международных состязаниях пеших патрулей Cambrian Patrol в Великобритании. Белорусские десантники регулярно выигрывают медали и на других международных конкурсах.

Александр Лукашенко посетовал, что белорусы никак не могут завоевать золото в танковом биатлоне, и в шутку предложил посадить десантников на танк. "Я просил. Нам танковый батальон не дали", - отшутился Вадим Денисенко.

Глава государства заявил, что армейскому спорту уделяет пристальное внимание и следит за участием белорусских военных на всех конкурсах. "Там же сидят аксакалы. Они видят, что в Беларуси есть армия и она вот на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть это демонстрация и флага, и силы", - отметил он.

В 103-й бригаде Президенту также продемонстрировали розыгрыш боевого эпизода "Действие подвижного контрольно-пропускного пункта" и показное вождение ("вальс") БТР-80.

 
Теги: Витебск
 
 
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