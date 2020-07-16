Серебряный призер Олимпиады: «Видимо, Лукашенко испугался, что за него никто не проголосует»

Источник материала: Tut.by

Серебряный призер Олимпиады-1994 в конькобежном спорте Игорь Железовский в интервью «Радыё Свабода» прокомментировал президентскую кампанию, а также массовые задержания в городах Беларуси.



Игорь Железовский. Фото: TUT.BY

«К сожалению, Лукашенко не придумал ничего нового. Так было всегда. Я могу ошибаться, но ни одна кампания за последние 20 лет не закончилась мирно. Единственное, что с каждым разом это становится все более жестоким, потому что удерживать власть становится все труднее. Видимо, он испугался, что реально никто за него не проголосует, потому что к этому все шло. Плюс постарел, отстал в технологиях. Теперь сфальсифицировать что-либо гораздо сложнее, чем 5 лет назад: все стали блогерами, пишут посты, размещают видео. Не то что сложно что-то скрыть, но невозможно. Вот почему такая воинственная реакция.

Зная нашего лидера, трудно ожидать честной борьбы. Лично для меня было абсолютно предсказуемо, что будут выбраны такие методы: дискредитация противников, посадки конкурентов, насильственные разгоны и судебные процессы под копирку. И ему все равно, что тем самым только больше настраивает людей против себя, отталкивает даже тех, кто когда-то его поддерживал. Плевать на всех, поверьте. Для него главное — остаться у власти, потому что он знает, что в противном случае возможны последствия. Ну, зачем рисковать, если вы можете продлить срок еще на 5 или даже 10 лет? Тем более здоровье позволяет.

Одно дело „ездить по ушам“, а совсем другое — доказывать свои намерения в реальности. Надо оценивать действия, а не слова. Люди правы: уже 26 лет Лукашенко с трибуны говорит одно, а на самом деле делает что-то совершенно другое. В этом смысле я полностью солидарен с людьми. Поэтому сегодня все зависит от самих белорусов, особенно молодежи, которая здесь живет: от их смелости, настойчивости, выносливости. Если ничего не будет сделано, то все законсервируется и будет продолжаться вечно. К сожалению, однажды недооценивали, думали, что президент не пойдет против Конституции. А он просто адаптировал ее к своим потребностям.

Лукашенко так подмял под себя систему власти, что гражданское общество практически не может на что-либо повлиять. Захотел посадить кого-то в тюрьму, не успел поугрожать — человек уже сидит.

Просто подумал, что было бы неплохо снять оппонента с выборов — конкурент уже на обочине. Конечно, это ненормально для цивилизованной страны, но факты говорят сами за себя. С точки зрения его безопасности и планов на будущее, это должно быть неудивительно. Это странно только для остального мира, который следит за этим театром абсурда», — приводит слова Железовского «Трибуна» со со ссылкой на «Радыё Свабода».