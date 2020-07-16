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Филипп Киркоров: от «Евровидения» и до фестивалей «Новая волна», «Жара», «Белые ночи» – всё это сегодня не случилось

16.07.2020 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиция открывать именные звезды на аллее в Витебске продолжилась. Такая возможность появилась у постоянного гостя «Славянки», у любимого многими, талантливого и яркого Филиппа Киркорова. Артист сегодня прилетел в Витебск.

16 июля на Площади звезд в Витебске открыли именную звезду Филиппа Киркорова (подробнее здесь).

Филипп Киркоров: от «Евровидения» и до фестивалей «Новая волна», «Жара», «Белые ночи» – всё это сегодня не случилось

Филипп Киркоров, певец (Россия):
«Славянский базар» оказался единственным фестивалем, который может собрать всех зрителей у телеэкранов по всей стране: и в Беларуси, и в России, и в Украине. Единственным!

Все остальное, начиная от легендарного «Евровидения» и до уже ставшими популярными фестивалями «Новая волна», «Жара», «Белые ночи» – все это, к сожалению, не по нашей воле сегодня не случилось.

Люди в материале: Филипп Киркоров

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция открывать...
 
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