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Филипп Киркоров: от «Евровидения» и до фестивалей «Новая волна», «Жара», «Белые ночи» – всё это сегодня не случилось
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиция открывать именные звезды на аллее в Витебске продолжилась. Такая возможность появилась у постоянного гостя «Славянки», у любимого многими, талантливого и яркого Филиппа Киркорова. Артист сегодня прилетел в Витебск.
Филипп Киркоров, певец (Россия):
Все остальное, начиная от легендарного «Евровидения» и до уже ставшими популярными фестивалями «Новая волна», «Жара», «Белые ночи» – все это, к сожалению, не по нашей воле сегодня не случилось.
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Филипп Киркоров: от «Евровидения» и до фестивалей «Новая волна», «Жара», «Белые ночи» – всё это сегодня не случилось
Новости Беларуси. Вечером 16 июля состоится официальное открытие «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция открывать...
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