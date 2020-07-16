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Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

16.07.2020 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие агроиндустрии ЕАЭС, масштабная маркировка товаров и новые инвестиционные программы. В Минске готовятся к проведению Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Заседание пройдет 17 июля в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Ранее это были видеоконференции. Позицию Беларуси на встрече представит Роман Головченко.   

16 июля в столицу начинают пребывать главы правительств стран-союзниц.

Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Так, первым прилетел в Беларусь премьер-министр Молдовы Ион Кику. Он принимает участие в заседании глав правительств стран ЕАЭС уже не впервые на правах страны наблюдателя. Еще в начале года на аналогичной встрече представитель молдавской стороны подчеркнул, что Кишинев открыт для взаимовыгодных отношений как с европейскими, так и азиатскими странами. Не исключено, что и завтра, 17 июля, в Минске будут приняты очередные шаги.   

Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Национальный аэропорт «Минск» также сегодня вечером принял борты непосредственных участников Межправсовета. Так, в Беларусь прибыл премьер Армении Никол Пашинян, несмотря на обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Вопросы, которые будут обсуждать здесь, не менее актуальны.   

Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

На устранение барьеров на внутреннем рынке союза и проработку подходов по образованию цен и тарифов на газ нацелены и в Казахстане. Премьер этой страны Аскар Мамин приземлился на белорусскую землю вечером 16 июля.  

17 июля на встречу премьеров стран ЕАЭС отправятся главы правительств России Михаил Мишустин и Кыргызстана Кубатбек Боронов.  

Главы правительств прибывают в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

У каждого участника совета вот уже на протяжении пяти лет есть взаимный интерес. И это касается не только экономического сотрудничества. Союзная пятерка планирует обсудить вопросы по сотрудничеству в сфере космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли.  

Люди в материале: Роман Головченко, Ион Кику, Никол Пашинян, Аскар Мамин, Михаил Мишустин, Кубатбек Боронов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Развитие агроиндустрии ЕАЭС, масштабная маркировка товаров и новые инвестиционные программы. В Минске готовятся к проведению Евразийского...
 
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