«Хоть где-то выгуляю костюмы»: Киркоров признался, почему решил дважды выступить на «Славянском базаре»

Источник материала: ОНТ

Филипп Киркоров на «Звездном часе» в Витебске признался, почему дважды согласился выступить в этом году на «Славянском базаре», передает БЕЛТА .

По словам Киркорова, обычно на фестивалях он выходит на сцену в один концертный блок, но в этом году в Витебске он выступит дважды – на открытии и закрытии фестиваля.

Во время «Звездного часа» певец не раз подчеркивал свое теплое отношение к Беларуси и «Славянскому базару». Также Киркоров рассказал, что собирается посетить областной краеведческий музей и познакомиться с выставкой портретов знаменитостей из монет могилевского художника Вадима Красовского, среди которых есть и изображение самого артиста. На вопрос, откуда он узнал про выставку, певец воскликнул: «Интернет – великая вещь!»

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram