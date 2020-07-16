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«Хоть где-то выгуляю костюмы»: Киркоров признался, почему решил дважды выступить на «Славянском базаре»
Источник материала: ОНТ
Филипп Киркоров на «Звездном часе» в Витебске признался, почему дважды согласился выступить в этом году на «Славянском базаре», передает
По словам Киркорова, обычно на фестивалях он выходит на сцену в один концертный блок, но в этом году в Витебске он выступит дважды – на открытии и закрытии фестиваля.
Во время «Звездного часа» певец не раз подчеркивал свое теплое отношение к Беларуси и «Славянскому базару». Также Киркоров рассказал, что собирается посетить областной краеведческий музей и познакомиться с выставкой портретов знаменитостей из монет могилевского художника Вадима Красовского, среди которых есть и изображение самого артиста. На вопрос, откуда он узнал про выставку, певец воскликнул: «Интернет – великая вещь!»
Фото: БЕЛТА
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«Хоть где-то выгуляю костюмы»: Киркоров признался, почему решил дважды выступить на «Славянском базаре»
Филипп Киркоров на «Звездном часе» в Витебске признался, почему дважды согласился выступить в этом году на «Славянском базаре», передает БЕЛТА. По словам...
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