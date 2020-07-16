22 июля 2020 года с 15.00 до 16.00 в УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» выездной прием граждан проведет начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Т.В.АПРАНИЧ.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН
16.07.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
22 июля 2020 года с 15.00 до 16.00 в УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» выездной прием граждан проведет начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Т.В.АПРАНИЧ.
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22 июля 2020 года с 15.00 до 16.00 в УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» выездной прием граждан проведет начальник главного...
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