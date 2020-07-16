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Лукашенко: в новой Конституции надо прописать, что Президентом можно стать только после службы в армии
Источник материала: ОНТ
Служба в армии должна стать обязательным условием для желающих стать Президентом в Беларуси, эту норму можно прописать в новой Конституции. Такое предложение озвучил Президент Беларуси во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что сейчас разрабатывается новый закон о госслужбе.
Не менее серьезные требования, по мнению Главы государства, должны быть и к посту Президента. Лукашенко предложил, чтобы в новой Конституции было прописано еще одно требование к тем, кто собирается занять президентский пост – это служба в армии.
«Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее», — в шутку добавил Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: в новой Конституции надо прописать, что Президентом можно стать только после службы в армии
Служба в армии должна стать обязательным условием для желающих стать Президентом в Беларуси, эту норму можно прописать в новой Конституции. Такое предложение...
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