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Зачем группа «Дрозды» приезжала в Слуцк? Видео
16.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Весельчаки в стиле современного городского шансона, группа «Дрозды», раньше приезжали в Слуцк только на празднование 900-летия города. А вчера ребята сыграли для коллектива парикмахерской «Color it» по адресу Копыльская, 1.
Сами музыканты рассказали, что приехали в «Колорит», чтобы «подбодрить» друзей. Бессменный лидер группы Виталий Карпанов пел для мастеров, много шутил о подборе красок для волос и что «Колорит» в Слуцке - теперь новая достопримечательность.
Как это было + интервью с «Дроздами» смотрите в нашем видео.
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Весельчаки в стиле современного городского шансона, группа «Дрозды», раньше приезжали в Слуцк только на празднование 900-летия города. А вчера ребята сыграли для...
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