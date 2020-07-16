Зачем группа «Дрозды» приезжала в Слуцк? Видео

Источник материала: Слуцк Город





Весельчаки в стиле современного городского шансона, группа «Дрозды», раньше приезжали в Слуцк только на празднование 900-летия города. А вчера ребята сыграли для коллектива парикмахерской «Color it» по адресу Копыльская, 1.

Сами музыканты рассказали, что приехали в «Колорит», чтобы «подбодрить» друзей. Бессменный лидер группы Виталий Карпанов пел для мастеров, много шутил о подборе красок для волос и что «Колорит» в Слуцке - теперь новая достопримечательность.

Как это было + интервью с «Дроздами» смотрите в нашем видео.



















Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by