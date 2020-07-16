ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Славянский базар» в Витебске: Лукашенко вручит Киркорову премию «Через искусство - к миру и взаимопониманию»

16.07.2020 20:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Славянский базар» в Витебске: Лукашенко вручит Киркорову премию «Через искусство - к миру и взаимопониманию»

Времени до церемонии всё меньше. Совсем скоро со сцены Летнего амфитеатра прозвучит долгожданное «Славянский базар» открыт!».

Но у Президента этим вечером ещё одна миссия – традиционно, он вручит премию «Через искусство - к миру и взаимопониманию». 

Фестивальный Витебск приветствует зрителей телеканала ОНТ. Неизменной на «Славянском базаре» остаётся атмосфера праздника вокруг и сложности в гостиницах: свободного места традиционно в этот период не найти. 

И это несмотря на то, что программа фестиваля сократилась всего до 4-х дней, раньше город на Двине минимум неделю жил праздником. Сейчас времени меньше, но, похоже, в эти четыре дня организаторы постарались вместить всю недельную программу.

Есть и важные новшества. Они связаны в большей степени с противоэпидемическими мерами. Впервые на открытых площадках будут проходить не только концерты, но даже пресс-конференции артистов. За этим можно будет подсмотреть. И ещё – поклонники не смогут дарить своим кумирам цветы, доступ к сцене перекрыли. Вместо этого организаторы предлагают деньги, которые вы хотели потратить на букет, жертвовать на благотворительность. 

Все ждут концерт открытия. Он начнётся около 21:00 и обещает стать одним из самых ярких. На этой сцене выступят Анатолий Ярмоленко, Николай Гнатюк, Александр Буйнов, Елена Ваенга, будет много других известных артистов. 

И, конечно же, сегодня здесь будет и Президент Беларуси. Александр Лукашенко вручит специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В этом году достанется она народному артисту России Филиппу Киркорову. Он, кстати, главная звезда церемонии открытия. На сцену уже в качестве исполнителя Киркоров выйдет дважды: в начале и в конце трёхчасового концерта. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Времени до церемонии всё меньше. Совсем скоро со сцены Летнего амфитеатра прозвучит долгожданное «Славянский базар» открыт!». Но у Президента этим вечером ещё...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: в новой Конституции надо прописать, что Президентом можно стать только после службы в армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика