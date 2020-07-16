«Славянский базар» в Витебске: Лукашенко вручит Киркорову премию «Через искусство - к миру и взаимопониманию»

Источник материала: ОНТ

Времени до церемонии всё меньше. Совсем скоро со сцены Летнего амфитеатра прозвучит долгожданное «Славянский базар» открыт!».

Но у Президента этим вечером ещё одна миссия – традиционно, он вручит премию «Через искусство - к миру и взаимопониманию».

Фестивальный Витебск приветствует зрителей телеканала ОНТ. Неизменной на «Славянском базаре» остаётся атмосфера праздника вокруг и сложности в гостиницах: свободного места традиционно в этот период не найти.

И это несмотря на то, что программа фестиваля сократилась всего до 4-х дней, раньше город на Двине минимум неделю жил праздником. Сейчас времени меньше, но, похоже, в эти четыре дня организаторы постарались вместить всю недельную программу.

Есть и важные новшества. Они связаны в большей степени с противоэпидемическими мерами. Впервые на открытых площадках будут проходить не только концерты, но даже пресс-конференции артистов. За этим можно будет подсмотреть. И ещё – поклонники не смогут дарить своим кумирам цветы, доступ к сцене перекрыли. Вместо этого организаторы предлагают деньги, которые вы хотели потратить на букет, жертвовать на благотворительность.

Все ждут концерт открытия. Он начнётся около 21:00 и обещает стать одним из самых ярких. На этой сцене выступят Анатолий Ярмоленко, Николай Гнатюк, Александр Буйнов, Елена Ваенга, будет много других известных артистов.

И, конечно же, сегодня здесь будет и Президент Беларуси. Александр Лукашенко вручит специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В этом году достанется она народному артисту России Филиппу Киркорову. Он, кстати, главная звезда церемонии открытия. На сцену уже в качестве исполнителя Киркоров выйдет дважды: в начале и в конце трёхчасового концерта.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram