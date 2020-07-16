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В ЦИК подано более 5тыс жалоб на нерегистрацию Бабарико и Цепкало кандидатами в президенты

16.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 5 тысяч жалоб на нерегистрацию Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов президенты было подано в Центризбирком. А лично накануне в ЦИК свои жалобы смогли подать 148 человек, сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина.



"Пришло в Центральную комиссию через приемную по обращению 148 человек, которые подали 275 письменных обращений. Кроме того, за период 15−16 июля поступило 1060 аналогичных обращений по почте и 4067 электронных обращений", — рассказала Ермошина tut.by.

Она также пояснила, что члены комиссии физически не могли принять заявления от всех желающих. А ограничение по личной подаче обращений обусловлено необходимостью сохранить привычный ритм работы ЦИК и эпидемической безопасностью ее работников и населения.

"Только вчера в приемную пришло 148 человек. Не поднимая головы работало два работника. Мы не в состоянии даже все эти жалобы разобрать и зарегистрировать в силу того, что у нас работают только 9 человек плюс два человека из парламента и центра по законодательству", - пояснила глава ЦИК.

Прием граждан рассчитан на небольшое количество людей, подчеркнула председатель ЦИК.

"Я уже не говорю, что несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в стране, она все равно остается неблагополучной. И массовое хождение в Центральную комиссию опасно для жизни и здоровья и работников, и людей, которые стоят в толпе", — объяснила Ермошина.

Как сообщалось, 14 июля в Центризбиркоме Беларуси состоялась регистрация кандидатов в президенты страны. Виктору Бабарико отказали в регистрации, что повлекло за собой недовольство его сторонников и жалобы в различные инстанции. За пост президента Беларуси борются 5 кандидатов, включая действующего президента. Выборы должны состояться 9 августа.
 
 
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Более 5 тысяч жалоб на нерегистрацию Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов президенты было подано в Центризбирком. А лично накануне в ЦИК свои...
 
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