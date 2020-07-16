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Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.
На счету воинского соединения много побед. Стоит лишь упомянуть то, что «голубые береты» из Беларуси первыми взяли под контроль вершины Гиндукуша и последними вышли из Афганистана.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Беларуси:
Требования по подготовке отличаются, но программа боевой подготовки нам позволила с учетом укомплектованности роты военнослужащими, которые находятся, все контрактные военнослужащие, срочников здесь нету, готовим именно по всем этим трем направлениям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главе государства рассказали об истории формирования, предназначении и обмундировании миротворческой роты. От бронежилета до армейских девайсов – экипировка военнослужащих сделана белорусами или из белорусских компонентов.
Доложили Александру Лукашенко и о боевых возможностях бригады. Ей под силу и организация блок-поста, и блокировка действий экстремистов. О профессионализме наших десантников говорит и умение управлять бронированными транспортерами.
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Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава...
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