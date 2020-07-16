







"Обсудили с Вудкрофтом разные детали, предстоящий сезон, цели и задачи. Он объяснил, как видит игру. Мне это понравилось", - рассказал вратарь, слова которого приводит пресс-служба "зубров".





Он также озвучил задачу на предстоящий сезон, которую озвучил ему наставник: "Выйти в плей-офф".





"Приятно, что клуб проявил интерес, мы хорошо поговорили с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом. Собственно, наш разговор и стал главной причиной моего приезда в "Динамо", - признался Фурх.





ХК "Динамо-Минск" установило в сезоне-2019/2020 антирекорд КХЛ и занял последнее место в Западной конференции.





Фурху 30 лет, он – воспитанник пражских клубов "Кобра" и "Славия". В 2006 году талантливый голкипер был задрафтован "Филадельфией". Ранее выступал за чешскую "Славию", российские "Авангард" и "Северсталь", а также шведскую "Эребру". О переходе Фурха в минское "Динамо" стало известно в конце июня нынешнего года. Тогда же ряд СМИ опубликовали информацию, что контракт с игроком будет подписан на год, а его сумма превысит $500 тыс.