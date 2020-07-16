Александр Лукашенко: «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов

Источник материала: ОНТ

Белорусский народ никогда не пасует перед вызовами времени. Об этом Президент Беларуси заявил во время церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что «Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства, которое должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, — «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

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