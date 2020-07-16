|
Александр Лукашенко: «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов
Источник материала: ОНТ
Белорусский народ никогда не пасует перед вызовами времени. Об этом Президент Беларуси заявил во время церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает
Александр Лукашенко отметил, что «Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства, которое должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, — «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский народ никогда не пасует перед вызовами времени. Об этом Президент Беларуси заявил во время церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)