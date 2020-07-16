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Индекс доверия и электоральный рейтинг – в чем разница? Объясняет Вадим Гигин

16.07.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Индекс доверия и электоральный рейтинг – в чем разница? Объясняет Вадим Гигин

Опубликованное главой Союза журналистов Беларуси Андреем Кривошеевым исследование Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси (ОАЦ), касательно уровня доверия населения к Президенту Александру Лукашенко, спровоцировало множество споров в сети. И, скорей всего, во-многом это произошло из-за того, что многие люди попросту не понимают той разницы, которая существует между терминами «индекс доверия» и «электоральный рейтинг». Разъяснить эту разницу в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ попытался кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Вадим Гигин: «Индекс доверия – это отдельная область исследования. Есть электоральные рейтинги, а есть индекс доверия к власти, отдельным политическим силам и властным институтам. Здесь, конечно, требуется расшифровка. Приведу пример, вот у президента рейтинг доверия может зашкаливать, или быть ниже, или на уровне среднего, а у местных властей он, как правило, гораздо ниже. Вот проблема с водой в Минске: люди тут же бросаются с претензиями на горисполком «да как вы там сделали, почему не так?». И президент, и местные власти – это в глазах людей власть. И поэтому – это не электоральный рейтинг, это уровень доверия к главе государства с точки зрения оперативной информации, которую получает ОАЦ. Рейтинг, как правило отличается, как правило он несколько ниже этого рейтинга доверия». 

При этом Гигин отметил, что существует множество методик составления индекса доверия к власти. «Самый простой – это методом «укола». За кого вы проголосуете на выборах, если они состоятся в ближайшее воскресение? А вот наши украинские коллеги любят другой метод – «весы». За кого вы проголосуете, а за кого вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?».

Говоря об опубликованных в исследовании ОАЦ цифрах индекса доверия и электорального рейтинга Главы государства, Гигин напомнил, что документ носил секретный характер и был составлен на основе секретной, закрытой информации. Соответственно, он не претендует на научность. 

При этом, говоря о социологических исследованиях в Беларуси, Гигин отметил, что проведению полноценного социологического исследования в преддверии грядущих выборов, существенно препятствует и эпидемия COVID-19, из-за которой социологи оказались лишены целого ряда привычных им методов исследования общественного мнения. 

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Теги: Минск
 
 
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Опубликованное главой Союза журналистов Беларуси Андреем Кривошеевым исследование Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси (ОАЦ), касательно...
 
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