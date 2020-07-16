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Лукашенко посетил 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду: о чем говорил Президент с военными?

16.07.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посетил 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду: о чем говорил Президент с военными?

К подробностям рабочей поездки главы государства в регион, которая сегодня продолжилась. Какие элементы должна сочетать современная армия? И как спорт укрепляет боевой дух? Перед открытием «Славянского базара» Александр Лукашенко посетил легендарную 103-ю воздушно-десантную бригаду.

Витебское соединение – одно из самых боеспособных в нашей армии. К слову, бригаде 75 лет. В далёком 45-м она освобождала Венгрию. В конце 60-х помогала Чехословакии.

Интернациональный долг витебские десантники выполняли и в Афганистане. Восемь военнослужащих были удостоены звания Героя Советского Союза.

Об истории формирования, предназначении и боевых возможностях миротворческой роты сегодня рассказали Президенту. После чего глава государства встретился с коллективом. 

В дни «Славянского базара» в этой воинской части во время вечернего просмотра новостей наверняка нет-нет - да и проскользнёт ироничная улыбка солдата. Журналистский штамп типа «в Витебске высадился десант артистов и журналистов» десантники настоящие явно воспринимают остро. Всё же их участие в любом мероприятии - это всегда подвиг. 103-я отдельная гвардейская бригада с 45-го года прошла достойный путь: освобождение Венгрии от фашистов, интернациональная помощь Чехословакии в 68-м, бои за афганские города Кабул и Баграм, конфликт на советско-иранской границе в 90-м. В суверенной Беларуси часть - одна из опорных на всех боевых учениях. А в январе этого года дислокация десантников прописалось и в названии - части присвоено наименование «Витебская».

В бригаде Александр Лукашенко, конечно, интересовался не только тем, как служба выстроена здесь, но и в целом в Вооруженных Силах. Особенно – участием наших военных в миротворческих операциях. Президенту докладывают: раньше проводили набор, чтобы готовить профессиональных элитных бойцов, сейчас - отбор. Важное требование - знание английского. Глава государства уточняет - все ли наши миротворцы возвращаются живыми и здоровыми? После утвердительного ответа перешли к деталям.

Или вот ещё одна задача для военных мирной Беларуси - международные конкурсы. И здесь, говорят генералы, интересный нюанс: раньше нас не хотели принимать в участники, потому что откровенно были слабыми. Сейчас тоже брать не хотят, но уже потому, что постоянно выигрываем.

Затем Президент внимательно изучил экипировку миротворцев: стрелковое оружие и комплект для отдельного взвода, обмундирование, медицинские аптечки, средства связи. Параллельно у бойцов спрашивает - все же умеют всё, вне зависимости от специализации? После ещё одного утвердительного ответа в обсуждении с военными Александр Лукашенко, отчасти в шутку, отчасти - серьезно, рассуждает о роли главнокомандующего.

Но это нюансы, главное - чтобы армия была профессиональной, и не было случаев, как из личной жизни Александра Лукашенко: Президент признался, что в своё время ему приходилось, как и миллионам солдат, красить траву вокруг казарм. Нынешняя армия - совсем другая. И вот демонстрация, сценарий - наша миротворческая группа разворачивает мобильный контрольный пункт, чтобы пресечь перемещение оружия в зоне соприкосновения конфликтующих сторон.

Даже если у нас нет боевых действий, мы знаем, как действовать в любой ситуации. При этом ценим то, что Беларусь - мирная. И символичен выбор музыкальной композиции для демонстрации ювелирного вождения БТРов – элегантный вальс.

Положительно оценив мастерство военных, Александр Лукашенко направился на откровенной разговор с офицерами.

И вот Александр Лукашенко добавляет: Беларусь с её независимостью и подчёркнутой миролюбивой политикой нравится далеко не всем. Отсюда во многом - некоторые проблемы, которые пытаются создать в нашей стране.

Военным сейчас нужно быть в полной боеготовности. Они, в свою очередь, главнокомандующему пообещали – готовы выполнять любую задачу. И это, пожалуй, главный показатель профессионализма. 

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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К подробностям рабочей поездки главы государства в регион, которая сегодня продолжилась. Какие элементы должна сочетать современная армия? И как спорт укрепляет...
 
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