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Новый формат: «Славянский базар» в Витебске готов к открытию
16.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Несколько часов осталось до официального открытия «Славянского базара» в Витебске. В этом году фестиваль проходит в формате open-air – все под открытым небом. На сцене летнего амфитеатра идут последние приготовления, а в городе уже гулянья, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
«Говорит и показывает Витебск!» Вот уже 29 лет этими словами город встречает гостей фестиваля. Сцена в этом году обновленная. Ее монтировали больше недели. Она многоуровневая, а не плоская, как была раньше.
Открылся пресс-центр. Только организаторов, участников и журналистов аккредитовано больше четырех тысяч. У амфитеатра прошла церемония поднятия флагов стран-участниц и флага самого фестиваля.
Будут также детский и взрослый песенные конкурсы. В последнем заявлено 14 участников из Литвы, Эстонии, Кубы, Украины, Молдовы. Город уже живет праздником. Торговля, город мастеров, гулянья. Программа в этот раз хоть и укороченная (всего четыре дня), но разнообразная.
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Официальное открытие фестиваля состоится в 20:30. На сцене выступят Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Александр Буйнов и другие.
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