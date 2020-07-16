Новый формат: «Славянский базар» в Витебске готов к открытию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несколько часов осталось до официального открытия «Славянского базара» в Витебске. В этом году фестиваль проходит в формате open-air – все под открытым небом. На сцене летнего амфитеатра идут последние приготовления, а в городе уже гулянья, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

«Говорит и показывает Витебск!» Вот уже 29 лет этими словами город встречает гостей фестиваля. Сцена в этом году обновленная. Ее монтировали больше недели. Она многоуровневая, а не плоская, как была раньше.



Репетиции идут с самого утра. Официальное открытие фестиваля – в 20:30. На сцене будет много звезд: Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Александр Буйнов, ансамбль «Песняры», «Земляне» и другие.

«Путь нелегкий. Но оно того стоит. «Славянский базар» открыл для меня много дверей. Ностальгия такая. Год прошел, а базар такой же красочный», – рассказал обладатель гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск -2019» Адильхан Макин.

Открылся пресс-центр. Только организаторов, участников и журналистов аккредитовано больше четырех тысяч. У амфитеатра прошла церемония поднятия флагов стран-участниц и флага самого фестиваля. «Славянский базар» развернется на семи площадках.

«Я считаю, очень важно, что «Славянский базар» состоялся. Потому что согласитесь, в этом есть некая стабильность. А стабильность для людей – это очень важно», – поделилась ведущая международного фестиваля «Славянский базар» Елена Спиридович.

Будут также детский и взрослый песенные конкурсы. В последнем заявлено 14 участников из Литвы, Эстонии, Кубы, Украины, Молдовы. Город уже живет праздником. Торговля, город мастеров, гулянья. Программа в этот раз хоть и укороченная (всего четыре дня), но разнообразная.



Задействуют даже небо над Витебском. Всех гостей фестивального города просят делать необычные фото и делиться ими в социальных сетях. Очень романтично. Это отсылка к творчеству Марка Шагала. Когда-то со своей возлюбленной Беллой он тоже парил над родным Витебском.