«Цмоки» узнали соперников по баскетбольной Лиге чемпионов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Швейцарии прошла жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.





В первом квалификационном раунде минские «Цмоки» сыграют с болгарским «Балканом» из Ботевграда. 15 сентября «драконы» проведут встречу на выезде, 18-го – дома.





Победитель этого противостояния дальше встретится с британским «Лондон Лайонс» или литовским «Нептунасом» из Клайпеды. В случае успеха «драконов» ждет групповой этап Лиги чемпионов.