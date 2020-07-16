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«Цмоки» узнали соперников по баскетбольной Лиге чемпионов

16.07.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Швейцарии прошла жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

«Цмоки» узнали соперников по баскетбольной Лиге чемпионов

В первом квалификационном раунде минские «Цмоки» сыграют с болгарским «Балканом» из Ботевграда. 15 сентября «драконы» проведут встречу на выезде, 18-го – дома.

«Цмоки» узнали соперников по баскетбольной Лиге чемпионов

Победитель этого противостояния дальше встретится с британским «Лондон Лайонс» или литовским «Нептунасом» из Клайпеды. В случае успеха «драконов» ждет групповой этап Лиги чемпионов.

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Новости Беларуси. В Швейцарии прошла жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. В первом квалификационном...
 
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