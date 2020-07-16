|
«Цмоки» узнали соперников по баскетбольной Лиге чемпионов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Швейцарии прошла жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
В первом квалификационном раунде минские «Цмоки» сыграют с болгарским «Балканом» из Ботевграда. 15 сентября «драконы» проведут встречу на выезде, 18-го – дома.
Победитель этого противостояния дальше встретится с британским «Лондон Лайонс» или литовским «Нептунасом» из Клайпеды. В случае успеха «драконов» ждет групповой этап Лиги чемпионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Швейцарии прошла жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. В первом квалификационном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)