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Киркоров намекнул Лукашенко, что хочет стать народным артистом Беларуси
Источник материала: ОНТ
Российский певец Филипп Киркоров на «Славянском Базаре в Витебске» получил специальную награду от Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию», передает
Во время вручения он намекнул Главе государства, что не против получить звание народного артиста Беларуси.
Эстрадный певец упомянул, что помнит, как в 2012 году Александр Лукашенко наградил его орденом Франциска Скорины.
Фото: БЕЛТА
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Российский певец Филипп Киркоров на «Славянском Базаре в Витебске» получил специальную награду от Президента Беларуси «Через искусство – к миру и...
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