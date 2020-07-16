Киркоров намекнул Лукашенко, что хочет стать народным артистом Беларуси

Источник материала: ОНТ

Российский певец Филипп Киркоров на «Славянском Базаре в Витебске» получил специальную награду от Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию», передает БЕЛТА .

Во время вручения он намекнул Главе государства, что не против получить звание народного артиста Беларуси.

Эстрадный певец упомянул, что помнит, как в 2012 году Александр Лукашенко наградил его орденом Франциска Скорины.

Фото: БЕЛТА

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