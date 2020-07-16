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Минское «Динамо» покинул канадский защитник Джо Морроу

16.07.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трансферная новость из стана минского «Динамо». Состав «зубров» покидает защитник Джо Морроу, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Минское «Динамо» покинул канадский защитник Джо Морроу

Канадский легионер перешел в минский клуб по ходу минувшего сезона. Морроу успел отметиться в форме «зубров» в 22 матчах чемпионата КХЛ. Он набрал 3 результативных балла при показателе полезности – 8.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Трансферная новость из стана минского «Динамо». Состав «зубров» покидает защитник Джо Морроу, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. ...
 
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