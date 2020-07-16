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Тайсон провел тренировку и сразил сеть физической формой

17.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Весной Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг, его интересуют благотворительные турниры.



Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе - 53-летний Майк Тайсон - провел тренировку и сразил сеть своей физической формой. Видео опубликовал в Instagram бразильский тренер Рафаэль Кордейро, пишет "Спутник".

На кадрах видно, что Тайсон в отличной физической форме. Он показал классные удары, скорость и силу работы рук. 

Виртуальная публика, которая в последнее время пристально следит за боксером, высоко оценила его подготовку и лук: "Майк сейчас в отличной, чемпионской форме. Сколько лет ему, но мы и сегодня видим, что он в превосходной форме, ждем его на ринге".

Ранее юзеры пришли в восторг, когда Тайсон оголил торс на пляже в Лос-Анджелесе и устроил фурор. ​Боксер во время фотосессии пустил в ход два ведра с рыбой - эту тяжесть он использовал в качестве гирь. Он похвастался недюжинной богатырской силой, опрокинув пустую клетку для акулы.

Многочисленные юзеры, как фанаты, так и рядовые пользователи и тогда подчеркивали в один голос, в какой замечательной форме находится спортсмен. "Круто! Какое тело! Как он сохранил форму в таком возрасте! Этот красавчик совсем не постарел", - пишут наперебой поклонники. 
Кроме того, известный боксер выложил в своем Instagram видео с тренировочного процесса, на котором отрабатывал удары. Он проявил удивительную реакцию во время тренировки. На видео видно, как легендарный боксер уворачивается от ответных ударов, демонстрируя прекрасную скорость реакции.

В апреле этого года Майк Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года. 25 мая Тайсон появился на рестлинге и покорил фанатов своим луком.
 
 
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Весной Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг, его интересуют благотворительные турниры.
 
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