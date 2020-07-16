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Музыкальный праздник: «Славянский базар» в Витебске официально открыт
16.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главное музыкальное событие лета. В Витебске официально стартовал 29-й «Славянский базар». На церемонии открытия присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Ольга Баранова.
Главный европейский open-air официально открыт. Так в этом году называют «Славянский базар» в Витебске.
По традиции президент вручил и специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию». В этом году ее обладателем стал Филипп Киркоров. А днем Площадь звезд пополнилась еще одним именным фестивальный васильком – в честь короля поп-музыки. Филипп Киркоров на «Славянском базаре» уже в седьмой раз. Впервые он здесь выступил в 94-м году.
А завтра на «Славянском базаре» – день Союзного государства. Будет выступать оркестр под управлением Сергея Жилина. Программу готовили специально для фестиваля. Исполнят композиции из известных кинофильмов.
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