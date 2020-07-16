Музыкальный праздник: «Славянский базар» в Витебске официально открыт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное музыкальное событие лета. В Витебске официально стартовал 29-й «Славянский базар». На церемонии открытия присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Ольга Баранова.

Главный европейский open-air официально открыт. Так в этом году называют «Славянский базар» в Витебске.



На главной сцене, в летнем амфитеатре, уже прозвучали узнаваемые несколькими поколениями позывные фестиваля. Поприветствовал гостей и участников «Славянского базара» и президент Александр Лукашенко. Он напомнил, что фестиваль задумывался, как праздник дружбы славянских народов. Традицию удалось сохранить и в этом году, даже когда другие международные конкурсы оказались на паузе из-за пандемии.

«Несмотря на закрытые границы, здесь собрались титулованные артисты России, Украины и других стран наши самые преданные друзья. По-другому и быть не могло. «Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства. И это сердце должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля: «Через искусство – к миру и взаимопониманию»», – сказал Лукашенко.

По традиции президент вручил и специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию». В этом году ее обладателем стал Филипп Киркоров. А днем Площадь звезд пополнилась еще одним именным фестивальный васильком – в честь короля поп-музыки. Филипп Киркоров на «Славянском базаре» уже в седьмой раз. Впервые он здесь выступил в 94-м году.



Программа фестиваля рассчитана на четыре дня. Гости продолжают прибывать. Белорусская железная дорога запустила дополнительный поезд «Славянский экспресс». График подстроен под вечерние концерты. Сам Витебск живет в режиме праздника: фуд-корты, гуляния, город мастеров.

А завтра на «Славянском базаре» – день Союзного государства. Будет выступать оркестр под управлением Сергея Жилина. Программу готовили специально для фестиваля. Исполнят композиции из известных кинофильмов.