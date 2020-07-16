Путин: «Славянский базар» служит духовному единению славянских народов

Источник материала: ОНТ

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил гостям и участникам форума приветствие, которое зачитал на церемонии открытия «Славянского Базара» Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает БЕЛТА .

Президент России выразил уверенность, что и в этот раз на фестивале жителей и гостей Витебска ждет много интересного.

Владимир Путин пожелал участникам фестиваля вдохновения и творческих успехов, а зрителям – ярких и незабываемых впечатлений.

Поздравления гостям и участникам фестиваля направили также президенты Молдовы и Украины, премьер-министр Армении, политические и общественные деятеля Китая и других стран.









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