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Путин: «Славянский базар» служит духовному единению славянских народов

16.07.2020 22:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин: «Славянский базар» служит духовному единению славянских народов

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил гостям и участникам форума приветствие, которое зачитал на церемонии открытия «Славянского Базара» Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает БЕЛТА.

Президент России выразил уверенность, что и в этот раз на фестивале жителей и гостей Витебска ждет много интересного.

Владимир Путин пожелал участникам фестиваля вдохновения и творческих успехов, а зрителям – ярких и незабываемых впечатлений.

Поздравления гостям и участникам фестиваля направили также президенты Молдовы и Украины, премьер-министр Армении, политические и общественные деятеля Китая и других стран.



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Теги: Витебск
 
 
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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил гостям и участникам форума приветствие, которое зачитал на церемонии открытия «Славянского Базара»...
 
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