ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Отец ударил плачущую пятимесячную дочку, чтобы успокоить. Через месяц она скончалась

16.07.2020 22:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Отец ударил плачущую пятимесячную дочку, чтобы успокоить. Через месяц она скончалась

В Гродненской области в больнице после побоев отца умерла пятимесячная девочка. Об этом пишет «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову, которая рассказала об этом в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио Минск».

17 января 2020 года в больницу города Свислочь доставили пятимесячного ребенка в состоянии клинической смерти. У девочки также была травма левой почки. После оказания экстренной помощи ребенка перевели в гродненскую больницу, где спустя месяц она умерла.

Следствие установило, что утром 17 января отец остался дома с дочерьми, в то время как его сожительница ушла на прием к врачу. Пятимесячная девочка лежала в кроватке и плакала. Мужчину это раздражало, и он кулаком ударил ее в бок. Затем эксперты установили, что это и стало основной причиной ее смерти.

Как оказалось, мужчина даже не предпринимал попыток оказать дочери медицинскую помощь. Ребенка госпитализировали по инициативе матери после проявления признаков травмирования и ухудшения состояния здоровья.

В ходе расследования мужчина придумал версию о несчастном случае. Якобы он держал девочку на руках, споткнулся и упал с ней на порог, разделяющий комнаты. Однако это удалось опровергнуть благодаря экспертизе.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый психическим расстройством не страдал и осознавал свои действия. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 139 УК). Обвиняемый частично признал свою вину и дал показания по обстоятельствам преступления. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Родители девочки в официальном браке не состояли. 42-летний мужчин был трудоустроен и ранее судим не был. Женщине – 33, она находилась в декрете.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области в больнице после побоев отца умерла пятимесячная девочка. Об этом пишет «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезда в честь Филиппа Киркорова зажглась в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика