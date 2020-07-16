Отец ударил плачущую пятимесячную дочку, чтобы успокоить. Через месяц она скончалась

Источник материала: ОНТ

В Гродненской области в больнице после побоев отца умерла пятимесячная девочка. Об этом пишет «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову, которая рассказала об этом в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио Минск».

17 января 2020 года в больницу города Свислочь доставили пятимесячного ребенка в состоянии клинической смерти. У девочки также была травма левой почки. После оказания экстренной помощи ребенка перевели в гродненскую больницу, где спустя месяц она умерла.

Следствие установило, что утром 17 января отец остался дома с дочерьми, в то время как его сожительница ушла на прием к врачу. Пятимесячная девочка лежала в кроватке и плакала. Мужчину это раздражало, и он кулаком ударил ее в бок. Затем эксперты установили, что это и стало основной причиной ее смерти.

Как оказалось, мужчина даже не предпринимал попыток оказать дочери медицинскую помощь. Ребенка госпитализировали по инициативе матери после проявления признаков травмирования и ухудшения состояния здоровья.

В ходе расследования мужчина придумал версию о несчастном случае. Якобы он держал девочку на руках, споткнулся и упал с ней на порог, разделяющий комнаты. Однако это удалось опровергнуть благодаря экспертизе.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый психическим расстройством не страдал и осознавал свои действия. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 139 УК). Обвиняемый частично признал свою вину и дал показания по обстоятельствам преступления. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Родители девочки в официальном браке не состояли. 42-летний мужчин был трудоустроен и ранее судим не был. Женщине – 33, она находилась в декрете.

Фото: pixabay

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