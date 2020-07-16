Андрей Янчевский поделился планами на общегородской центр

Источник материала: Слуцк Город





Концепцию места, которое должно стать главной площадкой для отдыха и проведения праздников, районная власть готовит с учетом пожеланий горожан. Прямо сейчас в Слуцке проходит общественное обсуждение общегородского центра.

Хотя определенные задумки у местной власти по этому поводу, конечно, есть. Ими с «СБ Беларусь Сегодня» поделился председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский:

— В районном центре не хватает такого места, где люди могли бы с комфортом проводить массовый досуг. Например, в больших городах есть пешеходная улица, любимое место для прогулок и отдыха, которое в народе называют по-разному, например, свой «Бродвей» или «Арбат» и прочее. Так сложилось, что у нас такого знакового места пока нет. Есть в городе небольшой старый парк с вековыми деревьями. Разворачивать там строительство нельзя, жалко вырубать. Его оставим.

Но рядом освободилась площадка бывшего консервного завода. Вот там и хотим сделать общегородской центр отдыха. Проводим слушания в райисполкоме, обсуждаем этот проект, собираем предложения от горожан, что они хотят там видеть. На данном этапе в планах создать пешеходную улицу, построить амфитеатр.

Сейчас городские мероприятия проходят на центральной площади, что не совсем удобно, нет большого вместительного зала. Артисты высокого уровня во многом поэтому не хотят к нам приезжать. Будут спортивные площадки, разные, возможно, для скейтбордистов – то, что востребовано у современной молодежи. Будут и кафе – все для удобства и качественного отдыха жителей и гостей нашего города.