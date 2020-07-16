Все шокированы, что у Лукашенко снова появился опасный соперник. Самое важное о выборах

Источник материала: KYKY

Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Пожалуй, главное событие, потрясшее всех, – штабы Виктора Бабабрико и Валерия Цепкало (этих политиков уже сняли с выборов), а также Светланы Тихановской (успешно зарегистрирована кандидатом) объединились . И уже выработали главные принципы их совместной предвыборной кампании. Единый штаб амбициозен: он намерен призывать вообще всех прийти на выборы 9 августа и проголосовать, освободить политзаключенных, провести повторные выборы и так далее. Беларусы таким известием восхитились : соцсети взорвались мемами, многие люди признались, что их надежды на перемены вновь ожили, и все заговорили о том, что у Александра Лукашенко, кажется, вновь появился сильный конкурент.

Новый состав ВИА ГРА великолепен pic.twitter.com/0ed4FgakFh — yauhen fiadotau (@fiadotau) July 16, 2020

Одна река была как белый день, другая чёрная как ночь, а волны третьей были пламенем, но ожидало их одно... pic.twitter.com/lZ69XuycVs — Миша Ильин (@m_for_mixacb) July 16, 2020

Еще 15 июля в самом центре Минска, на площади Независимости, образовалась двухкилометровая очередь из 2,5 тысячи человек. Люди стояли у Центризбиркома, чтобы подать жалобы на отказы в регистрации кандидатами Бабарико и Цепкало. Некоторые из минчан даже подверглись арестам омоновцами. А днем 16 июля ЦИК всем ответил . Комиссия объявила, что право на обжалование отказов в регистрации есть только у людей, выдвинутых кандидатами в президенты. От «простых смертных» жалобы не примут. Выходит, люди, которые полдня провели у Дома правительства, потратили время зря.

Верховный суд, будто следуя примеру Избиркома, тоже не признал жалобу на отказ зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом. Все из-за отсутствия подписи экс-банкира на документе. Дело было так: жалобу на снятие Бабарико с выборов в Верховный суд пошел подавать адвокат Максим Знак. Он предоставил суду «нотариальную доверенность, в которой указано в том числе право обращения в Верховный суд и подписания всех жалоб, предусмотренных Избирательным кодексом, на мое имя». Но она, судя по всему, судом не признается.

Первый кандидат выкатил предвыборную программу. Это Сергей Черечень. Выяснилось, что он ратует за частную инициативу как двигатель экономики, равенство компаний всех форм собственности. Политик хочет отменить «налог на тунеядство» и транспортный налог, а также распределение после вузов. Предполагается и введение моратория на смертную казнь. Есть в программе Черечня и пункт, который явно не понравится Лукашенко .

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

действующий президент Александр Лукашенко;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.