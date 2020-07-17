Северную башню Гольшанского замка готовят к музеефикации

Источник материала: ОНТ

Северную башню Гольшанского замка сегодня готовят к музеефикации. У специалистов сложное «аутентичное» задание: подчеркнуть в интерьере оригинальные детали XVII века, которые выдают статус бывших владельцев – князей Сапег.





Средства на знаковый для страны объект – почти полмиллиона рублей – поступили из президентского фонда по поддержке культуры и искусства.

Прообраз чёрного замка в романе Владимира Короткевича сегодня «белеет» над Гольшанами. Смотрите, что сделали: Северная башня внешне – как с картинки 1812 года. Уже «звёздный» свод реставраторы собрали, словно пазл, по «песчаным» фрагментам.

Елена Жесткова, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф.К. Богушевича: «Захаваліся “пяткі” ў выглядзе галоў барана. Яны будуць адкрытыя, зразумелыя. Захаваўся камін. Будзе адкрыта задняя частка. Яна адмыслова застаецца задымленай. У гэтай зале зойме сваё дастойнае месца гальшанская кафля: паліхромная, паліваная».

«Говорящие» изразцы: «P» и «S» – инициалы Павла Сапеги. 410 лет назад возвёл благородный дом. Экспозиция начнётся с подвала. Крутой спуск, точно в Мирском замке. Встречать гостей на глубине будет Белая Дама – самое известное привидение в Беларуси.

Наталья Станкевич, заместитель председателя Ошмянского райисполкома: «Из фонда Президента выделены средства в объёме 498 тыс. руб. Это позволит нам продолжить реставрационные работы и музеефикацию Северной башни Гольшанского замка. Сегодня разработана уже поэтажная концепция, согласовано художественное решение».

Самый сложный и захватывающий участок. Сегодня на втором ярусе облицовывают «очаг», у которого грелись бывшие хозяева резиденции – богатые и знаменитые. Вокруг камина закрепляют «эпизоды» живописи XVII века. Узор на полу – из плитки-ровесницы.

У туристов, как по классику, «быў, ёсць і будзе» только один вариант оказаться на высоте – по лестнице вдоль северо-западного фасада. Отсюда взору открывается всё то, что осталось от замка, и другие красоты Гольшан. Смотровую площадку на третьем ярусе башни ещё оборудуют подзорной трубой.

До сих пор не найдено изображений интерьеров под «звёздными» сводами. Открыли недавно, вроде бы, первый инвентарь замка. Пока же остатки прежней роскоши помогают представить прошлое былью. Всем показать, что сделано внутри, обещают осенью.

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