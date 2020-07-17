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«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

17.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ознакомился с бытом военнослужащих, их экипировкой, вооружением и военной техникой.

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

Также Александр Лукашенко пообщался с офицерами бригады и витебского гарнизона. Разговор получился довольно откровенным.

О чем конкретно шла речь – в материале Евгения Пустового.

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«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

Эта бригада – ровесница Великой Победы. А «голубые береты» – оплот суверенитета Синеокой. На счету много побед и после 40-х. Стоит лишь упомянуть, что именно десантники из Беларуси первыми взяли под контроль вершины Гиндукуша и последними вышли из Афганистана.

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

Теперь наши бойцы только на защите интересов Беларуси. А у витебской бригады еще и особая миротворческая миссия. Это ее и отличает от подобных бригад сил специальных операций.

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

Силу белорусского оружия оценили на многих международных учениях и конкурсах. Первые международные состязания для белорусов не оказались комом.

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там же сидят аксакалы. Почему я уделяю этому внимание? Больше, чем спорту даже, даже не представляешь. Потому что они видят, что в Беларуси есть армия, и она на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть это демонстрация и флага, и силы. Потому что выиграть золото у натовцев… Слушайте, 140 государств.

Англичане нам не соперники, там же демократия всё захлестнула.

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«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

Чтобы на «голубой берет» надеть голубую каску – символ миротворческих сил, – необходимо не только на «отлично» владеть специальной армейской подготовкой, но и знать иностранные языки. А вход в элитное подразделение только по желанию – здесь профессионалы.

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
У нее менялись названия и только прибавлялись награды. А теперь у легендарной 103-й витебской бригады еще одна миссия – миротворческая. Это уникальное подразделение. Здесь лучшие парни Беларуси в тельняшках продвигают миротворческую миссию во многих уголках мира.

Александр Лукашенко: «Просятся во власть. А я с удивлением для себя узнал: они, оказывается, пороху не нюхали»

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду

У десантников все четко, даже во время показательного представления. 8 минут – на развертывание блок-поста, секунды – на ликвидацию волнений экстремистов на линии разграничения.

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Витебская бригада готова ликвидировать до девяти групп диверсантов, взять под контроль район конфликта, перекрыть 50 километров границы или уничтожить до десяти важных объектов в глубоком тылу противника.

Евгений Пустовой:
Осилить маршем дистанцию в 400 километров так называемым комбинированным способом. И всё это за сутки. Это не Голливуд – это ВДВ.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Андрей Равков, Вадим Денисенко

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й...
 
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