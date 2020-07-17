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Адильхан Макин на «Славянском базаре – 2020»: многое что произошло и в творчестве, и в жизни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще одно яркое событие дня, без которого не обходится ни один «Славянский базар» – церемония поднятия флага фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту ответственную миссию всегда возлагают на победителей детского и взрослого конкурсов прошлого года.
Адильхан Макин, обладатель Гран-при XXVIII конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»:
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Новости Беларуси. Еще одно яркое событие дня, без которого не обходится ни один «Славянский базар» – церемония поднятия флага фестиваля, сообщили в программе...
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