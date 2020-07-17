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Филипп Киркоров: даже «Евровидение» сдалось, перенеслось, а «Славянский базар» жил, живёт и будет жить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из года в год «Славянский базар» не изменяет своему главному посылу: «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так же называется и специальная награда Президента Беларуси. Ее Александр Лукашенко с 2009 года вручает самым видным деятелям искусства, которые всю свою жизнь посвятили любимому делу. В 2020 году честь выпала Филиппу Киркорову.
Филипп Киркоров, народный артист России:
Беларусь и Россия всегда были вместе. И то, что сегодня вы нашли возможность провести этот фестиваль… Даже «Евровидение» сдалось, перенеслось, а Беларусь и «Славянский базар» жили, живут и будут жить!
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Филипп Киркоров: даже «Евровидение» сдалось, перенеслось, а «Славянский базар» жил, живёт и будет жить
Новости Беларуси. Из года в год «Славянский базар» не изменяет своему главному посылу: «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости...
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