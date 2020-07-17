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Андрей Равков: «Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе»

17.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля Президент Беларуси посетил 103-ю витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент пообщался с офицерами 103-й бригады и витебского гарнизона. В аудитории – откровенный разговор о вызовах и угрозах для миролюбивой Беларуси.

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Андрей Равков: «Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе»

Андрей Равков: «Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе»

Для Андрея Равкова это родная аудитория. Госсекретарь Совбеза сам командовал прославленной 103-й бригадой. Она всегда к бою готова. И к войсковым операциям, и к обеспечению защиты конституционного строя.

Андрей Равков: «Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе»

Андрей Равков, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
На основе анализа той обстановки, которая творится в мире, на основе тех изменений, которые происходят в мире, естественно, перерабатывается военная доктрина. Это основной документ, на основании которого строится военная политика государства.

И вот в этом документе, который был принят в 2018 году, моменту принятия предшествовала очень серьезная аналитическая работа. Внесены соответствующие изменения в военную доктрину, в части рисков, вызовов и угроз, которые существуют сейчас, и в части, касающейся ответа на главный вопрос, который задал Президент: как начнется эта война? По-разному. Но вы должны четко понимать: мы – силовой инструмент. И не только Вооруженные Силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры.

И наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе.

Андрей Равков: «Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе»

Андрей Равков: «Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе»

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Люди в материале: Евгений Пустовой, Андрей Равков

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 16 июля Президент Беларуси посетил 103-ю витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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