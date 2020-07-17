Как провести выходные в Минске, если в кармане от нуля до 100 рублей?

Источник материала: Tut.by

Если ломаете голову, как провести солнечный уикенд в Минске, гид от AFISHA.TUT.BY точно придется к месту. Мы собрали самые интересные мероприятия с 17 по 19 июля на свежем воздухе, где можно безопасно отдохнуть. Кубинский карнавал, колесо обозрения, шашлыки или купание с дельфинами — что выберете?

Забежать на летнюю барахолку в «Песочницу»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В эту субботу на столичную площадку с уличной едой можно будет прийти не бесцельно: 18 июля здесь пройдет очередная летняя барахолка «Open Шкаф» . Вы можете принести сюда все свои ненужные вещи, а заодно и прикупить новые. И то, и то — только по доступным ценам. Чтобы гулять по барахолке было повеселее, с музыкальными сетами тут выступят локальные диджеи. Кстати, если вы так и не попробовали новые сеты в «Песочнице» , то как раз сможете это сделать.

Когда: 18 июля, 12.00 — 23.00

Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45)

Сколько: бесплатно

Сходить на семейный фестиваль «Пираты Минского моря»



Фото предоставлено организаторами

Идея для тех, кто соскучился по культурному отдыху в кругу семьи. 18 июля в живописном месте на берегу Минского моря стартует пиратская вечеринка для малышей и взрослых. Гости отправятся в интерактивное театрально-музыкальное путешествие, примут участие в творческих мастер-классах, а также смогут пройти запутанный квест по поиску сокровищ.

Здесь вы сможете расписать пиратскую бутылку, сплести защитный амулет, построить корабль и сварить уху. А еще сделать пиратский аквагрим и попасть на мастер-класс по большому теннису. Пока дети будут искать сокровища, для родителей предусмотрена специальная программа. Кстати, все культурно-развлекательные активности фестиваля включены в стоимость входного билета.

Когда: 18 июля, 12.00 — 16.00

Где: Riviera Club (Минский район, пляж № 8)

Сколько: дети до шести лет — бесплатно, дети старше шести лет — 5 рублей, взрослые — 10 рублей Купить билет

Посмотреть «Ла-Ла Ленд» на открытом воздухе



Кадр из фильма

Один из главных мюзиклов в истории кино — оскароносный «Ла-Ла Ленд» — покажут в минском автокинотеатре на открытом воздухе с живым звуком. Это ли не идея для идеального свидания? Вот и мы так думаем. Стоимость такого киносеанса — от 15 рублей, пустят сюда как автомобилистов, так и мотоциклистов. Прямо на площадке можно будет купить что-нибудь пожевать.

«Ла-Ла Ленд» — это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Если еще сомневаетесь, стоит ли идти, почитайте рецензию AFISHA.TUT.BY — и все станет понятно.

Попробовать самый вкусный шашлык в городе



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: instagram.com/chaihana.baklazhan

У вас лето тоже ассоциируется с походами на барбекю и ароматом вкусного шашлыка? Но если готовить мясо на шампурах просто лень, всегда можно купить готовый шашлык где-нибудь в Минске или за городом. А вот где — это уже вопрос. И мы нашли на него ответ: столичные фудблогеры рассказали AFISHA.TUT.BY, где готовят самое вкусное мясо на углях. Подробные советы можно найти в нашем материале , а мы заспойлерим, что почти все опрошенные вспомнили о барбекю-драйве «Елки-Палки» , кафе Grillman и заведении American BBQ , где, поговаривают, продают самые вкусные ребра.

Прокатиться на колесе обозрения



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Если вы вдруг забыли, что всего за 3,50 рубля можно побыть ребенком и по-новому взглянуть на Минск с высоты птичьего полета, то напомним о такой возможности. Главное столичное колесо обозрения находится в центре — в детском парке Горького, прокатиться можно в закрытой, а для экстремалов — и в открытой кабинках. На колесо пустят с напитками, потому что внутри закрытых кабинок реально душно. Обозреть столицу можно будет в компании до четырех человек.

Когда: пятница и суббота — 11.00 — 22.00, воскресенье — 11.00 — 21.00

Где: Центральный детский парк имени Горького

Сколько: 3,50 рубля — закрытая кабинка, 4 рубля — открытая кабинка

Попасть на кубинский карнавал



Фото предоставлено организаторами

Кубинским карнавалом фестиваль National Nights открывает цикл вечеринок в непринужденном формате drink&sing. Первая вечеринка сезона пройдет уже в эту субботу на берегу Минского моря.

Кубинцы знают толк во внутренней свободе и хорошем настроении, которое они создают себе сами. К слову, 18 июля в далеком бунтарском государстве начинается самый большой, знаменитый и давний карнавал в Сантьяго-де-Куба. А накануне белорусские организаторы обеспечат минчанам вечеринку в стиле Че с аутентичной атмосферой, блюдами кубинской кухни, тематической музыкой и сальсой.

Когда: 17 июля, 20.00

Где: Riviera Country Club

Сколько: от 10 до 100 рублей, детям с шести до 16 лет — 5 рублей Купить билет

Провести выходные у воды



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этот уикенд синоптики обещают солнечную погоду и порядка 26 градусов, а это значит, что пришло время для купальников и солнцезащитных кремов. Провести время в столице у воды можно сразу в нескольких точках: в открытой аквазоне аквапарка «Лебяжий» , открытом аквапарке Dreamland и на летней террасе Дворца водного спорта .

Выгоднее всего спланировать свой отдых как раз во Дворце водного спорта: билет на взрослого и ребенка на весь день стоит 15 и 7 рублей соответственно; малышей до пяти лет так и вовсе пустят бесплатно. В аквапарке Dreamland вы заплатите 20 рублей за взрослого и 15 рублей за ребенка за неограниченное количество часов. А вот в «Лебяжьем» оплачивается конкретное время, проведенное в аквазоне, так что придется поглядывать на часы.

Когда: все выходные

Где: аквапарк «Лебяжий» (пр-т Победителей, 120), аквапарк Dreamland (ул. Орловская, 80), Дворец водного спорта (ул. Сурганова, 2а)

Сколько: от 5 рублей за ребенка и от 10 рублей за взрослого

Заглянуть в Музей человека



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пассивный отдых на шезлонге — это не про вас? Тогда сделаем еще одну попытку. С начала лета к работе вернулся «Музей человека». Да, экспозиция находится в закрытом помещении, но познакомиться с музеем можно в индивидуальном порядке. То есть, кроме вас, других посетителей здесь не будет. В стоимость билета включена индивидуальная экскурсия и свободное время для изучения всей экспозиции — на все про все полтора часа.

Чтобы посетить музей в таком формате, нужно предварительно забронировать время и дату по телефону +37529−633−15−50. Все работники будут в защитных масках, но и вы о них не забывайте.

Когда: ежедневно, 10.00 — 21.00

Где: Музей человека (пл. Октябрьская, 1)

Сколько: 50 рублей для группы до четырех человек Купить билет

Побывать в дельфинарии



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

И еще один вариант семейного отдыха в выходные — возможно, вы никогда не были в дельфинарии? Каждый день на улице Ташкентской гостей ждут морские котики, лев и собственно дельфины. В день проходит по три шоу морских животных под открытым небом.

Кроме дневных шоу организаторы предлагают поплавать с дельфинами или погрузиться с ними под воду, а для будущих мам здесь даже проводят дельфинотерапию. Вы удивитесь, но дельфинарий также предлагает услуги для тех, кто хочет сделать предложение руки и сердца своей половине (вдруг вам надо).

Когда: ежедневно, шоу в 12.00, 15.00 и 18.00

Где: Минский зоопарк (ул. Ташкентская, 40)

Сколько: от 23 рублей (в кассе дельфинария) Купить билет

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