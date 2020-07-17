Как секс-символ потерял славу, любовь женщин и репутацию. Что случилось с Лукасом из «Клона»

Источник материала: Tut.by

После того, как Мурило Бенисиу сыграл сразу трех центральных героев в сериале «Клон», он моментально стал секс-символом не только в Бразилии, но и во всех странах, где транслировали многосерийную мелодраму. У актера было всё, чтобы реализовать себя, но, как это часто случается, после громкого успеха его карьера и личная жизнь напротив покатились под откос. На этой неделе актер отпраздновал 49-й день рождения (представьте, Лукасу скоро 50!), и мы вспоминаем, в какой момент все пошло не так.

До встречи с Джованной Антонелли (Жади из «Клона») Мурило уже успел разбить несколько сердец. От своей первой жены, актрисы Алессандры Негрини, он ушел, когда общему сыну было два года. Причина — новая возлюбленная, тоже актриса — Каролина Ферраз, с которой он познакомился во время съемок. Чтобы быть с ним, Каролина также ушла от мужа — со скандалом, оставив ему ребенка. После такой бурной истории поклонники парочки ожидали скорой свадьбы, но, видимо, Мурило суждено влюбляться в новых партнерш по съемочной площадке и покидать ради них своих возлюбленных.