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Цепкало: буду озвучивать, как властью в Беларуси создаются оффшорные схемы

17.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик и предприниматель, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что собирается помогать кандидату в президенты Светлане Тихановской.

 Как известно, его не зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси. По словам Цепкало, у Тихановской пока нет программы, но она есть у него, пишет euroradio.fm

"Я буду сейчас начинать озвучивать, — говорит Валерий Цепкало. — Я буду сейчас показывать, как работает система в нашей стране, как работает коррупция, как у нас раздаются участки земли друзьям бесплатно. Как у нас создаются структуры с оффшорными разными схемами. Именно как власть это все создает".
 
 
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Политик и предприниматель, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что собирается помогать...
 
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