Цепкало: буду озвучивать, как властью в Беларуси создаются оффшорные схемы

euroradio.fm Как известно, его не зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси. По словам Цепкало, у Тихановской пока нет программы, но она есть у него, пишет





"Я буду сейчас начинать озвучивать, — говорит Валерий Цепкало. — Я буду сейчас показывать, как работает система в нашей стране, как работает коррупция, как у нас раздаются участки земли друзьям бесплатно. Как у нас создаются структуры с оффшорными разными схемами. Именно как власть это все создает".



