Людей все больше — в городах — спутниках Минска растет число жителей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Численность населения городов — спутников Минска – Смолевичей, Руденска и Фаниполя — увеличивается, пишет mlyn.by .

По словам главного архитектора Минска Ольги Радченко, Глава государства поставил задачу сместить опорные точки столичной агломерации в сторону городов-спутников. Соответственно, там должны развиваться инфраструктура, быстрое и недорогое транспортное сообщение со столицей, создаваться рабочие места и строиться жилье. Для этого подготовят кластеры под промышленную и деловую застройку.





Для Смолевичей основа развития — соседство с Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом Минск.

С 2014 по 2019 год население районного центра увеличилось на 1,3 тыс. человек — до 16,9 тыс. В 2020—2023 годах планируется завершение застройки северо-восточного жилого района площадью 119 га. С учетом застройки других районов численность городского населения должна увеличиться к 2025 году до 38 тыс. человек, — считает главный архитектор.

Аналогичный прирост численности населения с 2014 по 2019 год произошел и в агломерации горпоселка Руденск — поселка Дружный. Сейчас здесь проживает 12,8 тыс. человек. В 2020—2025 годах завершится застройка ранее выделенного для жилья участка площадью 73 га в поселке Дружный. С учетом нового района численность населения только одного этого поселка составит 16,5 тыс. человек. Развитие данной агломерации связано прежде всего с созданием промышленного парка (около 1,4 тыс. га) на месте Минской ТЭЦ-5 и строящимся кластером заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Развитие Фаниполя — это прежде всего потенциал промышленной зоны СЭЗ «Минск». Население города может увеличиться из-за этого до 29 тыс. человек.