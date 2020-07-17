Как изменилась зарплата Лукашенко за 20 лет и кому принадлежат резиденции, которых нет в его декларации

попытался выяснить ответы на эти вопросы. Кому принадлежат резиденции и автомобили, которыми пользуется Лукашенко? На сколько выросла президентская зарплата за 20 лет? И получает ли 65-летний Александр Лукашенко пенсию? FINANCE.TUT.BYвыяснить ответы на эти вопросы.

«Самому негде жить, если я не президент». Кому принадлежат резиденции и автопарк главы государства

Александр Лукашенко никогда не указывал в декларации какое-либо имущество — только доход. Это означает, что недвижимость и транспортные средства, которыми он пользуется, не принадлежат ему на правах собственности.





В основном Александр Лукашенко живет в двух резиденциях — «Дроздах» и «Озерном» в Острошицком городке под Минском. Еще в 2010 году президент рассказывал, что жилое здание в «Дроздах» восстанавливали за счет столичного бюджета.





— Если бы вы сравнили резиденцию мою с резиденциями украинского президента или российского, вы бы предложили снести и построить новую. Об этом речь шла уже десять лет назад, когда дроздовская резиденция фактически разрушилась, в бюджете денег не было, и я попросил Павлова (Михаил Павлов, мэр Минска — Прим. ред.), чтобы минчане ее восстановили. Он говорил, что надо снести и построить новую. Я говорю: никто не позволит. Мы ее одели в сетку-рабицу, оштукатурили снова, и в этом доме я и живу.





Судя по всему, в «Озерный» президент переехал в 2011 году, когда его сын Николай пошел в местную школу. Эта резиденция тоже не новая: в XVIII веке она принадлежала графам Тышкевичам, а после революции на ее базе был создан детский дом, который перед Великой Отечественной войной превратился в дачу командующего Белорусским военным округом маршала Тимошенко. Александр Лукашенко говорил, что здания сохранили и «сделали только одну пристройку к дому, где жил военный».





— Любо-дорого посмотреть, но за это вы должны мне сказать спасибо, что я сберег территорию, не разрушил ничего, — рассказывал об «Озерном» президент.









Озеро в Острошицком Городке, где на противоположном берегу расположена правительственная резиденция





В 2017 году во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о своих резиденциях, рассказал о домах на Припяти в деревне Лясковичи Петриковского района и гостиничном комплексе на берегу озера Плавно в Березинском заповеднике. По его словам, дома на Припяти — это «охотничий комплекс, который приносит деньги», а возле Плавно построили особняки «москвичи, „Газпром“ и наши банкиры». Лукашенко подчеркнул, что бюджетные деньги на туда не пошли, но эта недвижимость тоже принадлежит государству:





— Вы можете спросить: «А дзе ты грошы ўзяў?». А я вам отвечу: у меня достаточно добрых, хороших людей, для которых 10−20 тысяч долларов не деньги. И оно вам останется после меня, это не личное, а государственное.









Резиденция возле Припяти. Фото: Снежана Инанец, TUT.BY





Когда-то у Александра Лукашенко была еще одна загородная резиденция на Браславских озерах на берегу озера Волос Северный. Теперь она вместе с еще тремя домами входит в базу отдыха «Золово», где может остановиться любой желающий.





Еще одна «резиденция президента» (так ее называют местные жители) есть на родине главы государства — в Александрии. Местные рассказывают, что в этом комплексе останавливается как сам Александр Лукашенко, так и гости, которые приезжают на «Купалье». Но, по данным единого госрегистра недвижимого имущества Беларуси, этот комплекс на самом деле принадлежит компании «Белнефтегаз», связанной с бизнесменом Алексеем Олексиным (ему подконтрольна в том числе компания «Энерго-Оил», которая занимается «Табакерками», и МТБанк).





К слову, сам Александр Лукашенко переживал из-за того, что в собственности у него нет недвижимости. Например, в 2004 году в интервью российскому каналу «ТВ Центр» рассказывал, что сыновья спрашивали, где они будут жить, если его не переизберут.





— Вопрос в лоб, от которого мне в раздевалке становится, как в парилке, жарко. Я загнал себя в такой тупик, в такой угол, что я себе не могу позволить даже легально, нормально обеспечить своих детей квартирой и т.д. Это, во-первых, можно сделать только за счет кредитов. У меня нет денег, чтобы им построить квартиру даже в Минске. Мне самому, вот если я не президент, негде жить, — комментировал ситуацию Александр Лукашенко.





Помимо недвижимости президент пользуется достаточно обширным автопарком. В нем есть, например, новенький бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard за 1,4 миллиона евро и электромобиль Tesla, который, по словам Лукашенко, ему подарил Илон Маск (сам Маск это опроверг).









Тот самый Mercedes-Maybach Pullman Guard за 1,4 миллиона евро. Фото: Геннадий Можейко, kp.by





В 2012 году президенту дарили еще один автомобиль — Maybach, который он передал государству.





— Мне все равно надо было бы купить автомобиль, если бы не было этого «Майбаха». Хочешь не хочешь — бюджет бы тратил. Я ее отдал в гараж особого назначения, чтобы президент на нем перемещался. Завтра президента Лукашенко застрелят, повесят, снимут с работы — вы на нем будете ездить, — комментировал президент.





В целом журналисты насчитали минимум 14 разных машин, на которых ездил глава государства. Судя по тому, что ни одной из них нет в его декларации о доходах и имуществе, ни одно из этих авто не принадлежит лично Лукашенко.

«Что остается, хранится в ящике стола». Как изменилась зарплата Лукашенко за 20 лет и на что он ее тратит

По тем доходам, которые декларировал Александр Лукашенко перед каждыми выборами, можно сделать вывод о том, как изменилась зарплата президента за последние 20 лет. К слову, на выборах в 1994 году кандидаты в президенты не публиковали декларации, поэтому сравнить, как изменилось материальное положение Александра Лукашенко после прихода на пост главы государства, не получится. А вот какие суммы действующий президент указывал в следующих декларациях:





Доход за 2000 год — 3 776 186 неденоминированных рублей

Доход за 2005 год — 59 172 668 неденоминированных рублей

Доход за 2009 год — 94 539 101 неденоминированных рублей

Доход за 2014 год — 551 761 258 неденоминированных рублей

Доход за 2019 год — 117 068 рублей





Для удобства мы перевели среднемесячный доход президента в доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка за соответствующий год. В 2019 году президентская зарплата оказалась самой высокой за все время — 4671 доллар в месяц. По сравнению с 2015-м она увеличилась на 190 долларов, а по сравнению с 2000-м — выросла почти в 12 раз.





Время от времени Александр Лукашенко рассказывает, как распоряжается своими деньгами. Например, в 2015 году президент упоминал, что часть зарплаты переводит в банк на сберегательный счет на имя сына Николая, а часть отдает на благотворительность и подарки «домашним, поварам, официантам, дворникам».





— Если что-то остается, то оно хранится в верхнем ящике стола в моем кабинете. Ну, может, 50 миллионов рублей (около 3420 долларов — Прим. ред.) в загашнике лежит. Если вам надо одолжить, то я готов одолжить без процентов, — заявлял президент.





В целом свое отношение к деньгам Александр Лукашенко в тот момент охарактеризовал так:





— Я страшно не люблю деньги, но без них не обойтись. Я не напрягаюсь, куда их девать, ну расходятся.





А в 2002 году Александр Лукашенко, выступая перед студенческой аудиторией, не смог озвучить точную сумму своего дохода, но назвал себя «президентом со скромной зарплатой».





— Моя зарплата в последний месяц была, если в долларах называть, 360 или 375 долларов. Точно не знаю. Почему не знаю, потому что я эту заработную плату ни на что не трачу, если не занимаюсь благотворительностью. Две последних зарплаты как пример, которому последовали, наверное, все, чиновники точно, я отдал на Национальную библиотеку, одну зарплату — какому-то детскому дому, одну зарплату — купили баян в Молодечно, подарил, одну зарплату к Новому году опять детскому дому надо. Это, конечно, мизер для детского дома, но это пример, — перечислил свои последние расходы Александр Лукашенко.





Получает ли Лукашенко пенсию и какой она может быть

В своей декларации Александр Лукашенко указал только тот доход, который получает в качестве зарплаты. Вместе с тем президент, которому в конце августа исполнится 66 лет, уже почти шесть лет имеет право на пенсию, но ее в декларации нет. FINANCE.TUT.BY дважды обращался в пресс-службу президента с вопросом о том, получает ли Александр Лукашенко пенсию, но ответ мы не получили. Можно предположить, что действующий президент не обращался за ее назначением или отказался от нее, пока продолжает работать. Так, к слову, поступают не все его коллеги. Например, российский президент Владимир Путин пенсию получает, причем не обычную, а военную, но ее размер неизвестен.





Вероятнее всего, Александр Лукашенко, как госслужащий, мог бы получать пенсию за выслугу лет. Согласно закону «О государственной службе», для этого нужно, во-первых, достичь общеустановленного пенсионного возраста, во-вторых, иметь не менее 20 лет стажа работы на госслужбе, в-третьих, иметь необходимый страховой стаж (в этом году — 17,5 лет, он увеличивается на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет).





Пенсия госслужащим назначается в размере 40% зарплаты за любые пять лет подряд из последних 15 лет работы на государственных должностях. Но при этом размер зарплаты, из которой исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать трехкратного размера средней зарплаты в стране, которая применяется для перерасчета пенсий. Например, в 2019 году среднемесячная официальная зарплата составила 1 092,9 рубля, ее трехкратный размер — 3 278,7 рубля. Среднемесячная зарплата Александра Лукашенко была значительно больше, так что пенсию ему бы рассчитывали исходя из этой суммы. Она могла бы составить примерно 1310 рублей. Подчеркнем, что расчет это приблизительный и основанный только на данных за 2019 год.





В законе есть еще один момент: за каждый полный год стажа госслужбы свыше 20 лет пенсия увеличивается еще на 2% зарплаты, но ее общая сумма не может быть больше 50% зарплаты госслужащего. То есть, в случае Александра Лукашенко, не более 4 877,5 рублей в месяц, если ориентироваться на доход за 2019 год.





Кстати, в законе «О президенте Республики Беларусь» сказано, что в случаях истечения срока полномочий, отставки, досрочного освобождения от должности президенту устанавливается пенсия в размере, определяемом законодательством. Каких-то отдельных правил для начисления пенсии бывшим президентам в законе нет.



