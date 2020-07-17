ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игорь Железовский: «Зная нашего лидера, трудно ожидать честной борьбы»

17.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный белорусский конькобежец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Игорь Железовский в интервью «Радио Свобода» поделился мнением о предвыборной гонке в Беларуси.

Игорь Железовский: «Зная нашего лидера, трудно ожидать честной борьбы»
фото из открытых источников
«К сожалению, Лукашенко не придумал ничего нового, так было всегда. Я могу ошибаться, но ни одна кампания за последние 20 лет не закончилась мирно. Единственное, что с каждым разом это становится все более жестоким, потому что удерживать власть становится все труднее. Видимо, он испугался, что реально никто за него не проголосует, потому что к этому все шло. Плюс постарел, отстал в технологиях. Теперь сфальсифицировать что-либо гораздо сложнее, чем 5 лет назад: все стали блоггерами, пишут посты, размещают видео. Не то что сложно что-то скрыть, но невозможно. Вот почему такая воинственная реакция.


Зная нашего лидера, трудно ожидать честной борьбы. Лично для меня было абсолютно предсказуемо, что будут выбраны такие методы – дискредитация противников, посадки конкурентов, насильственные разгоны и судебные процессы под копирку. И ему все равно, что тем самым только больше настраивает людей против себя, отталкивает даже тех, кто когда-то его поддерживал. Плевать на всех, поверьте. Для него главное – остаться у власти, потому что он знает, что в противном случае возможны последствия. Ну, зачем рисковать, если вы можете продлить срок еще на 5 или даже 10 лет? Тем более здоровье позволяет.

Одно дело «ездить по ушам», а совсем другое – доказывать свои намерения в реальности. Надо оценивать действия, а не слова. Люди правы: уже 26 лет Лукашенко с трибуны говорит одно, а на самом деле делает что-то совершенно другое. В этом смысле я полностью солидарен с людьми. Поэтому сегодня все зависит от самих белорусов, особенно молодежи, которая здесь живет: от их смелости, настойчивости, выносливости. Если ничего не будет сделано, то все законсервируется и будет продолжаться вечно. К сожалению, однажды недооценивали, думали, что президент не пойдет против Конституции. А он просто адаптировал ее к своим потребностям.

Лукашенко так подмял под себя систему власти, что гражданское общество практически не может на что-либо повлиять. Захотел посадить кого-то в тюрьму, не успел поугрожать – человек уже сидит.

Просто подумал, что было бы неплохо снять оппонента с выборов – конкурент уже на обочине. Конечно, это ненормально для цивилизованной страны, но факты говорят сами за себя. С точки зрения его безопасности и планов на будущее, это должно быть неудивительно. Это странно только для остального мира, который следит за этим театром абсурда», – сказал Железовский.



Справочно

Игорь Железовский - один из сильнейших в мире конькобежцев-спринтеров в 1980-90-х гг. Неоднократный рекордсмен мира (в 1983-89) на дистанции 1000 и 1500 м и в спринтерском многоборье. Серебряный (1994) и бронзовый (1988) призёр зимних Олимпийских игр на дистанции 1000 м, шестикратный чемпион мира по спринтерскому многоборью (1985, 1986, 1989, 1991—1993), пятикратный чемпион СССР по спринтерскому многоборью (1985, 1986, 1989-91), многократный чемпион страны (в 1984-91) на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. Одержал 30 побед на этапах Кубка мира (1985—1993). Обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м (в 1991—1993). Тренер — В. И. Кащей[3].

Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000 и 1500 м, а также в спринтерском многоборье.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный белорусский конькобежец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Игорь Железовский в интервью «Радио Свобода» поделился мнением о предвыборной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цепкало: буду озвучивать, как властью в Беларуси создаются оффшорные схемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика