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«Сайт помогал делать муж». Как гинеколог вошла в IT с курсами для будущих родителей

17.07.2020 08:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В своем инстаграме с более чем 50 000 подписчиками Диана Мардас, акушер-гинеколог и создательница проекта MAMA PRO, не только рассказывает о своей профессии, но делится практическими и теоретическими знаниями о родовом процессе и продвигает концепцию осознанного родительства.

Кроме того, девушка занимается айти-бизнесом и помогает будущим и состоявшимся родителям в их нелегком деле с помощью современных технологий. О том, как становятся «акушерками» и как соединить бизнес и медицину, читайте в этом материале.


«Стать врачом — это не мечта детства»

— Тут могла быть красивая история про то, что я всю жизнь хотела стать гинекологом, — рассказывает врач. — Но это не так. В школе спектр представлений о будущей профессии — от юриста до журналиста. Я писала стихи, посещала музыкальную школу по классу баяна, участвовала в олимпиаде по истории и белорусскому языку, серьезно занималась волейболом и настольным теннисом. В общем, определенности не было. Но моим родителям, великолепным педагогам со стажем, видимо было все понятно. Начиная с пятого класса они готовили меня к поступлению в медицинский университет. Родители считали, что медицина — это классная сфера. Я согласилась и решила поступать в медицинский. На семейном совете мы обсудили, что медицинские знания никогда не будут лишними, да и не получишь их, просто сидя на диване.

Никогда не скрывала от друзей и знакомых, что вариант ухода из медицины после окончания университета рассматриваю. За первые три года обучения в университете моя душа не легла ни к одному из направлений. Только медицинское право мне нравилось.

Я человек действия, не люблю тратить время зря, поэтому на четвертом курсе медицинского университета задумалась о параллельном поступлении в экономический университет на юридический факультет. Мне потребовалось разрешение ректора медицинского университета, так как обучение в «меде» требовало приложения больших усилий и риск смещения фокуса был очевиден. Но ректор меня услышал, и уже через три месяца я поступила параллельно в экономический университет. И сегодня у меня есть второе высшее юридическое образование, которое очень помогает в работе руководителя нескольких компаний, а тогда, в далеком 2011 году, я планировала заняться медицинским правом, в этой отрасли я могла совместить два моих образования.


Дальше все изменилось в один миг. В медицинском университете начался цикл занятий по акушерству (в то время я уже училась в БГЭУ), и мы пошли в роддом. После того как я побывала на родах, поняла, что это дело моей мечты. Это было осознанное, взвешенное решение взрослого человека. Решение, в котором я не сомневалась больше никогда. Я плакала, когда увидела впервые, как рождается ребенок. А может, оттого, что впервые в жизни очень осознанно чего-то захотела, это ощущение взросления и ответственности за свой выбор. После этого мое юридическое образование ушло на второй план. А когда дело подошло к распределению, я понимала, что хочу идти работать именно в роддом.

 

«Влюбилась в акушерство»

Мне очень повезло с местом работы: сразу после окончания университета я пришла в 5-й роддом Минска и осталась там. Как врачу-интерну мне полагался наставник, и я попала к гениальному врачу акушеру-гинекологу Василию Анатольевичу Шостаку. За год он вырастил из меня настоящего врача. Я пришла в роддом с полной уверенностью, что знаю если не все, то очень многое. И это было мое главное заблуждение, с которым Василий Анатольевич быстро помог мне справиться. Врач не может быть уверен в том, что знает все. Он должен продолжать искать и на 20-м, и на 30-м году работы. Более того, акушерство — это не просто наука, это отдельный вид искусства, завязанный на постоянно обновляемых знаниях и интуиции. Я приняла эту философию и иду с ней по жизни и сейчас.

Василий Анатольевич часто по-хорошему провоцировал меня. Однажды я вошла с ним в операционную как ассистент хирурга, а он мне говорит: «Диана, я забыл сказать, что ты сегодня оперируешь». Конечно, к тому времени у меня уже был опыт помощника хирурга, но это новый уровень. Я понимала, что если я сейчас испугаюсь и откажусь от возложенной миссии хирурга, то я прямиком уйду из акушерства. И я взяла скальпель в руку с мыслью: «Раз Василий Анатольевич мне доверяет, значит, я готова». Так я провела свое первое кесарево сечение на третьем месяце интернатуры.

Мне нравилось работать в роддоме, там невероятно сильный состав врачей, у которых хотелось учиться. С Мариной Александровной Шкроб (на тот момент руководителем роддома) у меня сложились очень доверительные отношения, которые мы храним и сейчас. Никто из коллег ни разу не отказал мне в совете, там не было нездоровой конкуренции, когда каждый боится за свое место. Принцип коллегиальности в роддоме был прост и понятен: я готовлю себе не конкурента, а коллегу, на которого в будущем не страшно положиться.


Я люблю этот коллектив, они многое мне дали. Люблю даже сейчас, когда не все приняли то, что я не пошла по стандартному пути акушера. Я знаю, что в глубине души они все равно относятся к моему выбору с уважением.

«Вышла за стены родильного дома в работе с беременными»

— В родильном доме много отделений. Особенно мне нравилось работать с беременными в отделении патологии беременности или «обсервации». Это отделения, где врач ведет беременных с различными проблемами. В какой-то момент я осознала, что мой обход занимает 2−3 часа вместо стандартных 30−40 минут. Мне было реально интересно общаться с будущими мамами: узнавать, как они себя чувствуют, отвечать на их вопросы, давать рекомендации и делиться с ними своими знаниями.

Мамы всегда были со мной открыты, никогда не обманывали. И даже когда я им рекомендовала строгую диету, а они не удержались и съели шоколадку, они сами приходили и сдавались (улыбается). Не знаю, почему так происходило. Но у нас было полное взаимопонимание, которое продолжается и сейчас, и именно эта открытость в нашем общении позволила мне понять реальные боли и переживания мам, на решении которых я и строю каждый свой проект.

Однажды я пришла в 103-ю палату, она была известна как самая вместительная палата роддома, и все 8 мам в один голос говорят мне: «Диана Михайловна, есть идея, а давайте после нашей выписки организуем периодические встречи! У нас так много вопросов, а мы так к вам привыкли, мы вам доверяем!». И я всерьез начала задумываться об открытии школы подготовки к родам.

Мой муж Дмитрий — из IT сферы, он хорошо разбирался в дизайне и сайтах. Я поделилась с ним идеей. И он мне говорит: «Так давай сделаем». Наш разговор состоялся в конце марта, а уже в июле мы запустили первые образовательные курсы. Мой муж сделал для меня сайт. Сделал первые визитки. В то время у нас не было своего помещения, мы арендовали конференц-зал на условиях почасовой оплаты.

Мы купили необходимую атрибутику: кукол-манекенов, косметические и гигиенические средства, ванночку, кроватку, аптечку и др. Наша школа для беременных называлась «Семейная академия здоровья Дианы Мардас». И в состав первой группы вошли мои пациентки, в том числе из той самой палаты 103. Некоторые из них сейчас мамы двоих детей.


В образовательном курсе было несколько блоков: блок «беременность», блок «подготовка к родам и роды», «грудное вскармливание», «уход за малышом и питание малыша в первый год его жизни». Мы занимались только в выходные, так как в будни я продолжала работать в роддоме. Курсы длились по пять часов, и мамы приходили. Более того, приходили папы.

Я была одним из первых врачей в Минске, которые подняли вопрос о вовлеченности пап в вопросы беременности и родов. Через два месяца после открытия школы я запустила отдельный курс «Партнерские роды». Именно на этот курс запись закрывалась полностью за месяц до старта.

А еще я одной из первых врачей-гинекологов завела инстаграм-аккаунт. Мне звонили мои коллеги и спрашивали: «Мардас, у тебя что, поехала крыша? Ты там будешь про плаценту рассказывать»? Я говорю: «Да, буду».

 

Из-за активности в Сети я пережила период сильного осуждения со стороны коллег. Когда в один миг почти треть коллег перестали со мной общаться. Долгое время я не понимала, что это из-за того, что я пошла по другому пути. Мне казалось, что я делаю что-то не так. Я задавала вопросы, переживала и плакала. Сейчас же все эти врачи начали сами заводить аккаунты, теперь в том, чтобы делиться знаниями, нет ничего стыдного.

Очень быстро школа начала разрастаться. Сама я уже не справлялась — и взяла себе в помощь врача-педиатра и психолога, которые вели часть курсов. Будущих родителей на занятиях становилось все больше и больше. Этот период моей жизни я вспоминаю с особой теплотой. Я жила в мире, где обе мои работы приносили мне нереальное удовольствие. И хотелось делать еще больше.

Про сообщество мам


Летом 2017 года я встретила своего будущего партнера по бизнесу Наталью Мирончук. Я поделилась с ней идеей проекта для мам. Наташа долгое время работала в медийном бизнесе, а я со своим уровнем занятости мало понимала в медиа и правильных контактах, и дальше мы пошли вместе. Так родился проект MAMA PRO. Параллельно с работой я поступила в аспирантуру и в процессе работы над моей диссертацией осознала, что мамам не хватает общения между врачом и пациентом вне стен больниц, мамам хочется понимать, как устроен роддом, что будет происходить в родах.

Я чувствовала, как прямо на моих глазах ломается многовековая система общения «врач — пациент», где врач говорит, что делать, а пациент беспрекословно выполняет назначения. Уровень ответственности и вовлеченности женщины в вопросы здоровья растет, и это здорово, это надо поощрять. Но одни мы не могли двигаться, здравоохранение — это система, комплекс мероприятий, документооборот. И здесь было принято ключевое решение: мы перебороли волнения и пошли в Министерство здравоохранения. «Звезды сошлись»: нас услышали и дали большую поддержку, которая придала уверенности.

Совместно с Министерством здравоохранения мы провели первый республиканский конгресс MAMA PRO, он прошел 2 октября 2017 года. Аудитория мероприятия была громадной: 500 беременных в одном месте, до этого Минск такого еще не видел. Все они слушали выступления практикующих врачей и могли в режиме реального времени задать им волнующие вопросы. После того как конгресс успешно прошел в Минске, мы взяли на себя ответственность организовать аналогичные конгрессы во всех регионах Беларуси. Так мы познакомились с мамами, папами, коллегами со всех регионов Беларуси.

«Росли очень быстро»

Примерно в середине нашего путешествия по регионам мы поняли: надо собирать всех мам и врачей на онлайн-платформе. Так мы завели профиль в инстаграме и сделали сайт. Далее были оупен-классы ПАПА PRO, интеллектуальный клуб, лаборатория МАМА PRO, проект «Подарочные коробки МАМА PRO», платежная карточка МАТУЛЯ, онлайн-школа для будущих родителей.

По воле судьбы активный период работы совпал с моим декретным отпуском. У меня была возможность той самой паузы в каждодневной работе врача роддома, которая позволила мне задуматься о том, а чего же я хочу, где я буду максимально полезна, как найти баланс между МАМА PRO и работой в роддоме. Я понимала, что не могу оставить ни первое, ни второе. Роддом — это моя подпитка, энергия, мотивация, на которой строятся все проекты МАМА PRO. Но при этом оба направления требуют моей большой вовлеченности и фокуса. Решение пришло естественным способом.


Проектов становилось все больше, для их реализации мы собрали команду классных специалистов, которые со временем закрывали самостоятельно все больший фронт работы. Я делегировала все больше, и сейчас на мне стратегия, креатив и управление. Далее команда работает самостоятельно. Я ценю свой коллектив, своих партнеров, ведь они позволили мне сделать невозможное: делать большие проекты, оставаясь при этом врачом в роддоме.

На сегодняшний день я управляю тремя компаниями, объединенными общей целью: помогать мамам и папам в вопросах самого ценного — здоровья и осознанного родительства. Это ООО «МАМА ПРО», социально-благотворительное учреждение «МАМА ПРО ХЭЛП» и новая компания ООО «МАМА ПРО ГЛОБАЛ». Последняя совсем недавно стала резидентом Парка высоких технологий, так как наш фокус теперь на создании IT-решений в сфере образования и медицины.

В начале недели мы запустили мобильное приложение, где собран и оцифрован наш пятилетний опыт проекта и создания образовательных курсов. Теперь неважно, где живет мама: в Минске, Могилеве или Борисове — в любое время суток она может оперативно получить персонализированную информацию от экспертов, практикующих врачей. А еще это наш первый осознанный выход на международный рынок. В первые сутки мы заняли лидирующее место в категории «медицина» -наше приложение активно скачивается не только в Беларуси, но также в России, Украине, Бельгии и даже Швейцарии.

Думала ли я когда-то, что буду совмещать бизнес и медицину? Нет! Я не стремилась к этому специально, но при этом сейчас четко осознаю, что поистине большие социальные проекты требуют мощного фундамента, который строится из понимания потребностей аудитории, прогнозов направления движения рынка и слаженной работы команды, увлеченной не только зарплатой, но и миссией компании. У нас все это есть.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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История Дианы Мардас, которая одной из первых начала продвигать концепцию осознанного родительства в Беларуси
 
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