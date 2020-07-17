2 литра и 330 сил: Maserati представила гибридную версию седана Ghibli

Источник материала: Tut.by

С началом гибридизации своего модельного ряда в Maserati немного опоздали — первые электрифицированные машины итальянцы обещали выпустить еще в 2019 году. Тем не менее, начало положено — после череды тизеров и анонсов компания из Модены показала седан Ghibli Hybrid.





Впрочем, в Maserati пошли по пути наименьшего сопротивления, начав с так называемого «мягкого гибрида». У Ghibli с приставкой Hybrid место под капотом заняла двухлитровая турбо-«четверка», дополненная 48-вольтовым стартер-генератором — компактная батарея установлена в задней части кузова, заряд которой используется и для питания системы e-booster, то есть дополнительного электрического компрессора для избавления мотора от пресловутых турбоям.





Суммарная отдача силовой установки седана — 330 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет 8-ступенчатый «автомат» ZF, привод — на задние колеса. До 100 км/ч гибридный Ghibli разгоняется за 5,7 секунды, максимальная скорость достигает 255 км/ч.





Разумеется, такой электрический довесок не позволяет Ghibli Hybrid передвигаться на чистой электротяге, но, тем не менее, улучшает топливную экономичность — заявленный расход в комбинированном цикле по методике WLTP составляет 8,5−9,6 л на 100 км.





Визуальных отличий Ghibli Hybrid от бензиновых и дизельных версий не так много — это немного измененная решетка радиатора и головная оптика, синие декоративные элементы и задние фонари с габаритными огнями в виде бумерангов. В салоне — новый мультимедийный комплекс Maserati Connect с 10,1-дюймовым экраном, а аналоговые шкалы приборов заменили на цифровую панель.





А еще в Maserati поделились и планами по дальнейшей электрификации — вслед за Ghibli Hybrid в следующем году на рынок выйдут и первые электромобили марки. Ими станут новые поколения купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio.