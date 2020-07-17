ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Номофобы, вы здесь? Как избавиться от современных видов зависимости

17.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Всем известны такие виды зависимости, как наркотическая, никотиновая, алкогольная, которые могут значительно ухудшить качество жизни и привести к печальным последствиям. Однако этот список расширился.

Номофобы, вы здесь? Как избавиться от современных видов зависимости
О том, какими бывают современные виды зависимостей у молодежи, об их формировании и о способах устранения рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» педагоги-психологи Марина Казак и Юлия Яцкевич.

Номофобия, или зависимость от мобильного телефона

Сложно представить жизнь современного человека без мобильного телефона. Забыл дома — катастрофа. Не меньшую панику вызывает и севшая вдруг батарея гаджета. Остаться без связи — что может быть хуже?

— Для некоторых школьников отсутствие телефона — трагедия, — рассказывает педагог-психолог СШ № 27 г. Минска Марина Казак. — Даже во время занятий оторвать от гаджета и привлечь к работе некоторых ребят невозможно. В моей практике такое наблюдаю регулярно. Самое опасное в этой ситуации — несерьезное отношение родителей к проблеме. Они зачастую сами формируют зависимость подростка от гаджетов. И понятно почему: завис ребенок в мобилке — и меня не беспокоит.

Психологическая зависимость от телефона считается губительной и требует лечения, если у вас присутствуют симптомы номофобии: привычка брать телефон с собой в постель, работа с устройством сразу после пробуждения, проверка электронной почты, ленты в соцсетях, чтение новостей во время еды, деловых и дружеских встреч, сильный стресс при недоступности гаджета, необходимости его выключить, снижении заряда батареи.

— Нужно попытаться понять, какая потребность за этим стоит и какое чувство это дает, — советует Юлия Яцкевич. — Хорошо задуматься над тем, для чего вам это нужно. А также стараться отвлекать себя от мысли залезть в телефон.

Селфимания

В Америке эту страсть отнесли к психическим заболеваниям. Зависимость от селфи рассматривается как аддиктивное поведение. Больше всего селфимании подвержены подростки, которые сомневаются в себе, своей привлекательности. Селфи — великолепная возможность получить обратную связь. У взрослых такая зависимость также вызвана поиском социального одобрения.

 — У некоторых настроение напрямую связано с количеством лайков и комментариев в соцсетях. Это желание внимания и его недостаток, — говорит М. Казак. — Чтобы преодолеть тягу к фотографированию, нужно больше времени уделять себе, планировать свой день. Стоит понять, что это пристрастие, а затем проработать способы реализации своих потребностей.

 Интернет-зависимость

Современная молодежь — то поколение, которое родилось во время существования Интернета. Многие подростки затрудняются ответить на вопрос: где вам больше нравится вести диалог — в реальной или виртуальной жизни? Зачастую случается так, что коннект с близкими людьми, друзьями дается с трудом. А в виртуальном мире общаться легко, просто и приятно.

— Виртуальное и реальное очень связано. Некоторые не умеют или боятся разговаривать вживую, им комфортнее это делать в Интернете. Но я часто наблюдаю, как на переменах ребята обсуждают свои переписки, посты в соцсетях и творчество интернет-блогеров, — отмечает М. Казак.

— Если сравнить речь и стиль общения полвека назад и сейчас, то можно заметить, насколько сильно все изменилось с появлением переписки в Сети. Видоизмененные способы коммуникации более поверхностные и быстрые, — говорит Ю. Яцкевич. — Одной из причин формирования той или иной зависимости может быть желание уйти от проблем. Выдуманный виртуальный мир, где можно быть кем угодно, манит. Устранить привычку бездумного пребывания в Интернете в один миг невозможно, снимать свою зависимость стоит постепенно, уменьшая время пребывания онлайн.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всем известны такие виды зависимости, как наркотическая, никотиновая, алкогольная, которые могут значительно ухудшить качество жизни и привести к печальным...
 
Новости дня
Новости разные
 
2 литра и 330 сил: Maserati представила гибридную версию седана Ghibli
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика