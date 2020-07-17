Британский парламент покинет Вестминстерский дворец

Источник материала: ОНТ

Британские парламентарии готовятся покинуть Вестминстерский дворец, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал искать новое место для заседаний Палаты общин. Дело в том, что дворец в Лондоне нуждается в капитальном ремонте. Зданию уже более полутора века. Но пока там заседают парламентарии, рабочие не могут приступить к реставрации. По подсчетам, она займет 6 лет и обойдется в 6 млрд фунтов стерлингов. Приведут в порядок более тысячи комнат, 100 лестниц и почти 5 км коридоров.

Борис Джонсон предложил переехать в Йорк, а члены Палаты предложили бывшее здание министерства здравоохранения на юго-западе Лондона.

Фото: pixabay

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