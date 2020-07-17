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Геннадий Пашковский: Всё это стало возможным благодаря заботе нашего государства

17.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Я почти пятнадцать лет возглавляю Несвижскую районную организацию Белорусского общественного объединения ветеранов. В состав организации входят ветераны войны, труда, силовых структур. Основная цель нашей организации — защита прав ветеранов, лиц пенсионного и пожилого возраста, решение проблем ветеранского движения, социальная защита ветеранов.

Геннадий Пашковский: Всё это стало возможным благодаря заботе нашего государства

Председатель Несвижской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Геннадий Викторович Пашковский

В своей работе районный совет ветеранов тесно сотрудничает с районным исполнительным комитетом, с советом депутатов, межрайонным военным комиссариатом. Без их помощи наша работа была бы мало эффективной. В канун дня Победы совместно с председателем районного исполнительного комитета, военным комиссаром мы посещали участников Великой Отечественной войны, вручали юбилейные медали, поздравления от Президента, памятные подарки, денежные вознаграждения. В День Независимости, День пожилых людей, День инвалида и другие знаменательные даты, районный исполнительный комитет организует в районном центре культуры праздничные концерты, где почетные места занимают ветераны. Вместе с районным исполнительным комитетом вручаем молодежи первые паспорта, с военкоматом организовываем проводы молодого пополнения в Вооруженные Силы.

Совместно с районным исполнительным комитетом и военкоматом осуществляем контроль над состоянием воинских захоронений, по мере сил принимаем участие в их благоустройстве.

Активно взаимодействуем с управлением по образованию, спорту и туризму районного исполнительного комитета. Наши ветераны — желанные гости при проведении «Уроков мужества» и других акций.

Особенно тесно совет ветеранов работает с управлением по труду, занятости и социальной защите районного исполнительного комитета. В районе создан районный территориальный центр социального обслуживания населения, где наши ветераны посещают клубы «Альбом моей жизни», «Университет третьего возраста». Они интересно проводят свой досуг, участвуют в кружках по интересам, обучаются работе на компьютере и т.д.

За активную работу по совершенствованию ветеран-ского движения многие члены совета ветеранов были поощрены грамотами и благодарностями Минского областного и Несвижского районного исполнительных комитетов. И всё это стало возможным благодаря заботе нашего государства, в том числе местных органов власти, о ветеранах.

Ветераны активно участвуют в предвыборной кампании по избранию Президента Республики Беларусь. Многие из них работают в участковых избирательных комиссиях. На участки для голосования направлено свыше 50 наблюдателей от совета ветеранов.

От имени районного совета ветеранов я призываю всех избирателей города и района принять участие в выборах и отдать свой голос за самого достойного кандидата в Президенты Республики Беларусь.


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