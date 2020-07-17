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Никол Пашинян уже в Минске
Источник материала: Партизан
Армянский премьер проведет в Беларуси два дня. За это время его обязанности будет исполнять вице-премьер Тигран Авинян.
Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом с Минск, сообщает пресс-служба правительства Армении.
В аэропорту его встречал заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.
Ранее Евразийская экономическая комиссия подтвердила проведение Евразийского межправительственного совета 17 июля в Минске в очном формате. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Беларуси Романа Головченко с участием руководителей правительств стран Евразийского экономического союза.
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Армянский премьер проведет в Беларуси два дня. За это время его обязанности будет исполнять вице-премьер Тигран Авинян.
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