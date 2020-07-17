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Лукашенко считает, что президентом может быть только тот, кто служил в армии

17.07.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский президент предложил изменить Конституцию. По его мнению, служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента.

"Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова), а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности) быть не должно", - заявил Лукашенко, посещая 103-й Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, пишет БелТА.

Лукашенко предложил, чтобы в новой Конституции было прописано такое требование: желающему занять президентское кресло, нужно сначала отслужить в армии.

Он также заметил, что то сейчас идет разработка закона о государственной службе. По словам президента, государственных служащих планируется довести до уровня военных. 

 
 
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Белорусский президент предложил изменить Конституцию. По его мнению, служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента.
 
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