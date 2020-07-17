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Ресторатор Прокопьев записал новое видео, где очень резко прошелся по Лукашенко
17.07.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ресторатор Вадим Прокопьев, который на днях вызвал на боксерскую дуэль Александра Лукашенко, записал новое, достаточно жесткое видео, обращенное к президенту.
Свое видео ресторатор начал словами: «Я знаю, что у тебя на уме».
«Хочешь украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео», – продолжил Прокопьев.
По его словам, белорусский президент сегодня засуетился и заистерил потому, что знает своей крошеный рейтинг.
Прокопьев считает, что Лукашенко проиграл полюбому, он «проиграл даже у подневольных бюджетников, проиграл у офицеров, пенсионеров». Прокопьев говорит о том, что и ближайшее окружение президента, уверяя его в успехе и подсовывая ему фальшивую аналитику, само по курилкам такое говорит – хуже оппозиционеров.
Люди прозрели и очнулись от гипноза, даже тем, кому лишь бы чарка и шкварка, «сериал надоел», считает Прокопьев.
Заканчивается видео словами: «Конец близок!»
Затем на экране появляются списки с фамилиями политзаключенных и надпись: «Эти люди прямо сейчас сидят за нашу свободу».
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Ресторатор Вадим Прокопьев, который на днях вызвал на боксерскую дуэль Александра Лукашенко, записал новое, достаточно жесткое видео, обращенное к президенту.
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