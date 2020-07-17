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Ресторатор Прокопьев записал новое видео, где очень резко прошелся по Лукашенко

17.07.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ресторатор Вадим Прокопьев, который на днях вызвал на боксерскую дуэль Александра Лукашенко, записал новое, достаточно жесткое видео, обращенное к президенту.

Свое видео ресторатор начал словами: «Я знаю, что у тебя на уме».

«Хочешь украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео», – продолжил Прокопьев.

По его словам, белорусский президент сегодня засуетился и заистерил потому, что знает своей крошеный рейтинг.

Прокопьев считает, что Лукашенко проиграл полюбому, он «проиграл даже у подневольных  бюджетников, проиграл у офицеров, пенсионеров». Прокопьев говорит о том, что и ближайшее окружение президента, уверяя его в успехе и подсовывая ему фальшивую аналитику, само по курилкам такое говорит – хуже оппозиционеров.

Люди прозрели и очнулись от гипноза, даже тем, кому лишь бы чарка и шкварка, «сериал надоел», считает Прокопьев.

Заканчивается видео словами: «Конец близок!»

Затем на экране появляются списки с фамилиями политзаключенных и надпись: «Эти люди прямо сейчас сидят за нашу свободу».

 
 
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Ресторатор Вадим Прокопьев, который на днях вызвал на боксерскую дуэль Александра Лукашенко, записал новое, достаточно жесткое видео, обращенное к президенту.
 
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