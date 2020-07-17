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Сальма Хайек удивила поклонников фотографией без макияжа
Источник материала: ОНТ
Американская актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографию без макияжа. Поклонники были удивлены молодостью артистки.
На фото 53-летняя Сальма Хайек сидит на летней веранде и держит черного кролика. Актриса сфотографирована с распущенными волосами и без макияжа.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида знаменитости и отметили, что на этом снимке Хайек выглядит естественно и молодо. «Как тебе удается оставаться 30-летней?», «Естественность — это то, за что мы вас так любим, Сальма», «Какая прекрасная улыбка!», «Естественная красота», «Ты потрясающая!», — написали в комментариях.
ФОТО: ru.hellomagazine.com
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Американская актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографию без макияжа. Поклонники были удивлены молодостью артистки. На фото 53-летняя Сальма Хайек сидит...
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