Как выбрать арбуз без нитратов? Попробуйте простые способы

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что самые спелые арбузы можно найти только в августе, люди уже начали тестировать их ассортимент на прилавках магазинов и рынков. Но при употреблении недоспелых овощей и фруктов возрастает вероятность наткнуться на химикаты. Портал Рамблер рассказал о нескольких способах, которые помогут провести собственную экспертизу и выбрать качественный арбуз.

Оказывается, что количество нитратов в арбузе можно измерить при помощи лакмусовых бумажек. Касаясь арбуза, они меняют свой цвет. Макните бумагу в сок арбуза и ожидайте несколько минут. Проведите анализ результата при помощи инструкции на упаковке.

Также количество нитратов в любом овоще и фрукте можно измерить при помощи специальных приборов. Однако если они отсутствуют под рукой, то можно воспользоваться несколькими народными методами.

1. Поместите кусочек арбуза в воду. Если арбуз без нитратов, то он будет плавать на поверхности, если же продукт некачественный, то он пойдёт ко дну.

2. Положите мякоть арбуза в стакан, наполненный водой. Если вода из бесцветной превратится в яркую (жёлтую, красную или розовую), то есть такой арбуз нельзя.

фото: marieclaire.ru

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