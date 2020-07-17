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Как выбрать арбуз без нитратов? Попробуйте простые способы

17.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать арбуз без нитратов? Попробуйте простые способы

Несмотря на то, что самые спелые арбузы можно найти только в августе, люди уже начали тестировать их ассортимент на прилавках магазинов и рынков. Но при употреблении недоспелых овощей и фруктов возрастает вероятность наткнуться на химикаты. Портал Рамблер рассказал о нескольких способах, которые помогут провести собственную экспертизу и выбрать качественный арбуз.

Оказывается, что количество нитратов в арбузе можно измерить при помощи лакмусовых бумажек. Касаясь арбуза, они меняют свой цвет. Макните бумагу в сок арбуза и ожидайте несколько минут. Проведите анализ результата при помощи инструкции на упаковке.

Также количество нитратов в любом овоще и фрукте можно измерить при помощи специальных приборов. Однако если они отсутствуют под рукой, то можно воспользоваться несколькими народными методами. 

1. Поместите кусочек арбуза в воду. Если арбуз без нитратов, то он будет плавать на поверхности, если же продукт некачественный, то он пойдёт ко дну. 

2.  Положите мякоть арбуза в стакан, наполненный водой. Если вода из бесцветной превратится в яркую (жёлтую, красную или розовую), то есть такой арбуз нельзя.  

фото: marieclaire.ru

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Несмотря на то, что самые спелые арбузы можно найти только в августе, люди уже начали тестировать их ассортимент на прилавках магазинов и рынков. Но при...
 
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